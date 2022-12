Vladimir Cerrón “no tiene dinero” para pagar caución de 20 mil soles, según su abogada

| Foto: Agencia Andina

Durante la audiencia de apelación a la insistencia del pedido de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, su defensa legal alegó que su patrocinado no tiene dinero para poder pagar la caución de S/20.000 como parte de la comparecencia con restricciones que se le impuso en primera instancia.

El último miércoles 28 de diciembre, el fiscal Rafael Vela sustentó la medida para que el exgobernador de Junín, acusado de liderar la presunta organización criminal ‘Los Dinámicos del Centro’ con el propósito de financiar el partido Perú Libre durante campaña electoral, sea enviado a prisión preventiva.

En dicha audiencia de apelación, la representante de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Nacional de Justicia le preguntó a Claudette Chapman, abogada de Cerrón Rojas si tenía conocimiento sobre el pago que debía abonar su representado.

La abogada respondió que Vladimir Cerrón aún no realiza el pago y resaltó que su patrocinado “no tiene dinero”.

“La va a pagar. Todavía no ha pagado la caución de S/20.000(…) Creo que aún no está vencido el plazo, pero lo que pasa es que mi patrocinado no tiene dinero. ¿De donde va a sacar 20.000 soles? Aclaro el por qué no está pagando. No tiene”, mencionó la letrada.

Luego de ello, el fiscal Rafael Vela intervino y dijo que la caución “es un plazo vencido de acuerdo al mandato judicial”.

Cabe recordar que este último debate se llevó a cabo luego que el pasado 25 de noviembre, el juez John Pillaca emitiera la resolución con comparecencias a favor de Cerrón en el que le otorgó un plazo de 10 días hábiles para pagar una caución de S/20.000 a favor del Estado.

El magistrado expuso que, si bien existe sospecha fuerte de que el líder de Perú Libre podría liderar una presunta organización criminal, el investigado cuenta con arraigo familiar, domiciliario y laboral, por lo que consideró que su actual situación disminuye el peligro de fuga y de obstaculización en el marco de las investigaciones.

Por su parte, Vela discrepó con esta decisión del magistrado al sostener que la conducta de Cerrón había sido obstructiva y que ha instrumentalizado a Perú Libre como persona jurídica.

“La conducta procesal del señor Cerrón para el Ministerio Público ha sido obstructiva. Y presuntiva también de lo que hacen las organizaciones criminales cuando tienen el control. Uno de los documentos que ha presentado para garantizar su nivel de arraigo laboral es una constancia del partido Perú Libre, que el dirige e instrumentaliza. Por tanto, para el Ministerio Público eso no genera convicción, sino más bien instrumentalización de la persona jurídica”, precisó para la prensa nacional.

La Fiscalía sindica al fundador del partido de tener acumulado un desbalance patrimonial de más de seis millones de soles. Asimismo, Bertha Rojas, su madre, estaría también implicada al ser sindicada como testaferro y encargada de adquirir bienes a nombre de su hijo.

