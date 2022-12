Daniela Darcourt no descartó convertirse en madre este 2023: “No todo depende de mí”. | YouTube.

Daniela Darcourt cierra el 2022 con un asombroso crecimiento en su carrera artística y amorosa, por lo que ha decidido que este 2023 se dedicará a sus proyectos personales, complementándolo con la música.

En ese sentido, la salsera habló sobre la posibilidad de tener una familia, pues es un sueño que tiene desde muy joven. Ella señaló para el canal de YouTube de Verónica Linares que con su actual pareja ya han hablado de esta posibilidad.

“No sé si casarse o tener hijos a un corto plazo. Si me preguntan a mí, yo hubiera querido ser mamá desde los 19 años, pero no todo depende de mí, ni tampoco puedo presionar a nadie a decirle que me embarace, porque si realmente hubiera querido eso, hace rato lo hubiera tenido”, comentó en un inicio.

Asimismo, Daniela Darcourt sostuvo que el sueño de ser madre lo toma con bastante responsabilidad, resaltando que si ella hubiera querido salir embarazado lo habría hecho a través de una clínica de fertilidad.

“He tratado de ser lo suficientemente responsable a ese sueño, cuidar ese sueño, porque de poder ser mamá lo hubiera podido ser desde hace rato, incluso tenía la opción de buscar una clínica de fertilidad y empezar a trabajar en eso”, añadió.

Sobre su actual relación

La salsera también dijo que no le gusta entrar y salir de relaciones constantemente, esto debido a que le da pereza empezar desde cero a conocer a una nueva persona.

“Qué flojera entrar y salir de una relación, que flojera conocer a una persona, adaptarse y luego te hace algo y se acaba todo. Luego otra vez que venga una persona, te corteje, te vuelva a decir... Hasta cierto punto es bonito, pero qué flojera”, precisó.

Fue así que Daniela Darcourt se refirió a su actual relación, un bailarín que trabaja en su equipo desde hace varios años. Ella confesó que le gustaba, pero que nunca hubo un acercamiento sentimental hasta que decidieron estar juntos.

“Nos conocemos muchos años. Siempre estuvo el bicho de que él me gustaba, me parecía chévere y por la otra parte había un sentimiento mucho más grande, pero era como que nos acercábamos, no reíamos y luego cada uno por su lado, así fueron los últimos cinco años”, añadió.

Finalmente, la cantante contó que ha hablado con su pareja sobre la posibilidad de tener un hijo juntos, pero tampoco lo viene presionando para que esto sucede a corto plazo.

“Sí hemos hablado sobre hijos, pero tampoco es obligatorio, uno puede hablar de muchas cosas, pero si pasan bacán y, sino, no hay problema. Además, yo tengo dos opciones, tener una familia con pareja y tener una familia sola”, sentenció.

