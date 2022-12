Rebeca Escribens interrumpe saludo navideño de Verónica Linares y Federico Salazar. América TV.

Los conductores de ‘Primera Edición’, Verónica Linares y Federico Salazar, estaban a punto de enviar su saludo navideño para despedirse de sus televidentes este viernes 23 de diciembre, cuando fueron interrumpidos por Rebeca Escribens.

La conductora de ‘América Espectáculos’ se les acercó debido a que cuando ella estaba dando sus últimas palabras para su público también fue interrumpida por Verónica. La actriz no tuvo mejor idea que comenzar a sacar los objetos personales que tenía la periodista debajo de la mesa de conducción.

Verónica Linares decidió ignorar la presencia de la extrovertida conductora Rebeca Escribens y se dirigió a su público que día a día los acompaña con su preferencia.

“Por favor podemos saludar a todos nuestros televidentes que todos los días nos ven, que nos bendicen con su audiencia todos los días. Les deseamos muchas felicidades y esperamos que en esta Navidad puedan encontrar un poquito de paz y alegría, por lo menos divertirse ya cuando colguemos este video en Youtube”, expresó la narradora de noticias.

Mientras guardaba todos los objetos que Rebeca había expuesto en televisión, primero sacó sus zapatos, cartera, neceser, casaca de denim y finalmente un toma todo. Esto ocurrió en vivo y todos los que estaban en el set de TV comenzaron a reírse.

Federico Salazar atinó a reírse y procedió a despedirse de los televidentes, entre tanto su compañera se reía a carcajadas de las ocurrencias en vivo de Escribens. Además, de repetir varias veces ¡Feliz Navidad!.

“Con todo esto se va el año. Pasen unas lindas fiestas. Nos despedimos, que tengan unas bonitas fiestas”, dijo el comunicador antes de enviar el paso al programa de ‘América Hoy’.

Rebeca Escribens envía un emotivo saludo por Navidad

Este año Rebeca Escribens perdió a su padre debido a un cáncer al pulmón, y fueron varias semanas que ella se ausentó para poder sobrellevar la ausencia de su progenitor.

Por eso, cuando llegó el momento de dar unas palabras por Navidad, comentó que lo más importante en estas fiestas de fin de año no son los regalos, sino que es estar con los seres queridos, aprovechar el tiempo y no perderse en peleas absurdas.

“Feliz Navidad a todos, lo importante estar todos juntos en Navidad y no deberíamos quedar estacados en el recuerdo y en el pasado... si Dios quiere nos vemos el lunes”, dijo una de las integrantes de las ‘Mujeres de la PM.

Rebeca en desacuerdo con reconciliación entre Alejandra y Said Palao

Como era de esperarse, diferentes personajes de la televisión salieron a opinar sobre el perdón que le habría otorgado Alejandra Baigorria a Said Palao, luego de que este fue captado en gestos muy cariñosos con la modelo Melissa Byurne en una fiesta.

La empresaria de Gamarra sorprendió a más de uno al publicar un video de tiktok al lado del chico reality, donde se mostraron bastante cariñosos, demostrando de esa manera que su relación iba viento en popa y que no había ampay que los separe.

Además, la rubia salió a defender a su pareja, indicando que lo perdonó porque cuando él salió de fiesta al lado de sus amigos ellos se encontraban totalmente distanciados.

La conductora de ‘América Espectáculos’ no pudo evitar dar su opinión con respecto a la decisión que tomó Alejandra Baigorria. Rebeca Escribens se enteró de la reconciliación y se mostró en desacuerdo con la acción de la empresaria, indicando que si ella hubiera pasado una situación similar, no le habría dado otra oportunidad a su pareja.

“Queremos saber cómo está su corazoncito con Said después del (ampay), yo le hubiera mandado a volar claramente, no entremos en detalles, mejor no, que ellos maten sus pulgas, sus garrapatas”, indicó la actriz a sus televidentes.

