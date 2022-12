Manager de Son Tentación renunció y desliza como posible responsable a Eduardo Rabanal

Manager de Son Tentación renunció. (Instagram)

Hace unos meses Paula Arias y Eduardo Rabanal anunciaron que retomaron su relación sentimental luego que su compromiso terminara de manera abrupta tras la salida del país del futbolista. Desde que se encuentran nuevamente juntos, los rumores de la desintegración de Son Tentación han tomado fuerza.

Por este motivo, el programa ‘Magaly Tv: La firme’ fue a buscar al exmanager de la orquesta salsera para saber qué fue lo que pasó. Gustavo Robles no se guardó nada y señaló que su exjefa dejó de comprometerse con la agrupación desde que volvió con el deportista.

“Se podría decir que Paula, cuando ha estado con Eduardo, yo no se enfocaba mucho en estar al 100% en la agrupación. Eduardo es socio de ella en una productora de eventos, viene apoyándola en el desarrollo del manejo de una orquesta, que no es fácil, le da apoyo moral”, puntualizó.

Asimismo, indicó que Gustavo Robles podría causar graves problemas en Son Tentación ahora que asumió el manejo de la orquesta, esto debido a que retomaría su carrera como futbolista y esto no le permitiría estar enfocado en los contratos ni las presentaciones.

“Este año no tuvo mucha suerte en el tema de su carrera, creo que a fin de año empieza a jugar en un equipo, no sé, Paula me comentó algo así. Creo que si va jugar va ser imposible que pueda encargarse de una orquesta porque las orquestas trabajan de madrugada, tiene otros horarios”, dijo

Por su parte, Paula Arias negó que su pareja sea el nuevo manager de Son Tentación, señalando que el futbolista se encuentra siempre a su lado porque es su pareja, pero que ella es la única dueña de la agrupación salsera.

“Déjenlo tranquilo, él por ser mi pareja puede estar a mi lado si es posible, estará a mi lado, pero la única dueña soy yo”, acotó. “No lo manchen, él está en lo suyo, tranquilo, estudiando, él es deportista, no tiene nada que ver”, agregó.

Además, explicó que el deportista en una ocasión respondió el teléfono de Son Tentación porque ella se encontraba trabajando en ese momento en la boda de Tilsa Lozano.

“Me molesta porque no hay ningún mes que dejen de sacar algo de él y yo, no nos dejan estar tranquilos, ya basta con eso, estamos trabajando tranquilos”, señaló bastante molesta.

Paula Arias y Eduardo Rabanal. (Captura / Instagram)

Integrantes se van de Son Tentación

El programa de Magaly Medina dio a conocer que existe el rumor de la salida de Su Rabanal y Kiara Franco de la agrupación Son Tentación, a lo que Paula Arias aclaró que su orquesta se encuentra bien, aunque hay cantantes que dan un paso al costado para hacer sus propios proyectos.

“Quieren manchar la trayectoria de Son Tentación involucrando a una persona que no tiene nada que ver, solo por ser mi pareja. Quieren tratar de bajarse a mi agrupación, pero gracias a Dios se mantiene muy bien, firme, vigente, está tranquila y contenta y siempre una cantante da un paso al costado para hacer sus nuevos proyectos”, explicó.

