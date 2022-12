El testimonio del sereno que salvó a dos menores en incendio de Ventanilla

Joven sereno salvó la vida a dos niños en incendio|VIDEO: BDP

Esta mañana, el distrito de Ventanilla se despertó con una trágica noticia tras producirse un incendio que comenzó en un taller clandestino de pirotécnicos en el asentamiento humano Pachacútec. Este siniestro ocasionó la muerte de una madre y un menor de 5 años. Sin embargo, un valiente sereno pudo salvar a dos menores de edad y evitar que el saldo de fallecidos sea mayor.

Junior Vara Quispe se encontraba en su día de franco, pero eso no fue impedimento para salvar la vida de los menores que podrían ser afectados por el fuego. El joven sereno contó cómo vivió esos minutos de angustia del feroz incendio.

“Saqué a dos menores, una niña de aproximadamente 6 a 7 años, y en brazo a un niño de 3 o 4 años. Llegaron a la puerta y lo que vi es todos los cohetes por aquí y por allá. Solo pude reaccionar, ingresar, cargarlos y abrazarlo a los dos. (Luego) gritar madre que los pongo en recaudo con ella, quien las lleva a casa, con la poca ropa que tenían los atiende”, relató el joven a Buenos Días Perú.

Así quedaron las viviendas luego del incendio en Ventanilla.

Además, Vara Quispe mencionó que no fue la única persona que pudo auxiliar, puesto que después observó que un joven pedía auxilio de manera desesperada. “Sale un joven de aproximadamente 20 años totalmente quemado, la piel quemada y le digo tranquilo que ya viene la ayuda”, sostuvo.

Asimismo, informó que con la ayuda de cuatro vecinos pudieron cargar a una persona de 60 años que también resultó herida. También, habrían asistido a un hombre de aproximadamente 30 años que estaba con el “rostro quemado y los dedos mutilados”.

Dos muertos

De acuerdo con la información del Ministerio de Salud (Minsa), en este siniestro se registró dos personas fallecidas, quienes no pudieron escapar porque que se registró en la madrugada. “Estábamos descansando y se rompieron los vidrios, si eso no ocurría no sabíamos”, fueron uno de los testimonios de los vecinos.

Joven sereno salvó la vida a dos niños en incendio. Foto: BDP

El inicio del incendio habría comenzado por la deflagración de un balón de gas. La situación fue más grave por los pirotécnicos que se almacenaban en el lugar. Asimismo, los heridos fueron trasladados al centro de salud más cercana.

En este lugar, algunas familias han quedado en la intemperie y piden apoyo. Otros vecinos han rescatado los artículos que han pueden ser usados tras el feroz el incendio. El caso se encuentra en investigación para establecer a los responsables de esta tragedia.

