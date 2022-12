Usuarios decepcionados por broma de Rocío Miranda al anunciar cuenta en OnlyFans

Rocio Miranda bromeó con que abrirá cuenta en OnlyFans. Instagram

Gran alegría causó entre los caballeros, el anuncio que hizo la modelo Rocío Miranda en sus redes sociales, ya que reveló que luego de pensarlo mucho, ya tiene su cuenta de OnlyFans. Pero la felicidad duró muy poco porque se trataba de una broma por el ‘Día de los Inocentes’, que se celebra este 28 de diciembre.

En las primeras horas del día, la morocha compartió en su plataforma digital, una gran noticia para todos sus seguidores y es que anunciaba que acababa de abrir su cuenta en la plataforma exclusiva para adultos. Indicando que tenía contenido exclusivo para todo aquel que la comience a seguir en esa red social.

“Hola amigos, antes de terminar este 2022, quiero anunciarles una gran noticia y es algo que me estuvieron pidiendo todo el año y que después de analizarlo muy bien he tomado la decisión de abrir mi OnlyFans”, dice inicialmente su comunicado en su cuenta de Instagram.

Además, Rocío Miranda comentó que solo por ese día la suscripción a su plataforma erótica será gratuita. “No ha sido fácil tomar esta decisión, pero está abierto, ya subí un super contenido y espero que sea de su agrado. La suscripción además va a ser gratuita por el día de hoy”, escribió.

Sin embargo, en la siguiente línea de su anuncio, advirtió que se trataba de una broma por ‘El Día de los Inocentes’, fecha en el cual se acostumbra que la mayoría de figuras del espectáculo hagan bromas al público. “¡Feliz día de los inocentes!”, finalizó su mensaje.

Lo que no imaginó la bella deportista es que sus seguidores se mostrarían muy decepcionados con el engaño, ya que su incursión en OnlyFans, es un pedido que le vienen haciendo hace mucho tiempo, no obstante la exvoleybolista ha decidido no hacerlo.

Ella comentó a un medio local que aún no se anima porque le va muy bien en sus eventos como modelo, desde que anunció que se iba a retirar del modelaje, los contratos se le han multiplicado. “Los fans siempre me escriben y me dicen ¿para cuándo el OnlyFans?, pero quién sabe. Quizás para el verano me animo, dicen que es rentable”, contó en una pequeña entrevista para Trome.

Usuarios expresan su tristeza

Muchos de los 635 mil seguidores que tiene en su cuenta de Instagram, lamentaron que se trate de una broma y expresaron su disconformidad dejando algunos mensajes en el mismo post que realizó la bella influencer.

“Te dejo de seguir”, “Procedo a dejar de seguirte”, “Estás perdiendo dinero, mucho, pero mucho dinero”, “Ya estaba abriendo el Telegram”, “Como juegas con nuestros corazones”, “No pierdo la fe de que algún día lo hagas”, fueron algunos de los mensajes que escribieron en la publicación.

Pero no solamente su comunidad se pronunció, sino que también lo hicieron figuras públicas del espectáculo peruano, tales como el chico reality Fabio Agostini y el actor Óscar López Arias. “Qué pena”, escribió el español. “Chamare”, lamentó el actor peruano.

Las figuras del espectáculo peruano que le dicen no al OnlyFans

Poco a poco muchas figuras del espectáculo peruano se han animado en abrir su cuenta de OnlyFans como Olenka Zimmermann, Karla Barzoti, Deysi Araujo, ‘La Tigresa del Oriente’, entre otras.

Pero algunas aún lo dudan y por ahora no se animan en crear contenido sexy para la plataforma para adultos. Entre ellas está la actriz María Victoria Santana, más conocida como ‘Pánfila’, quien indicó que sus seguidores le piden, pero ella opta por un contenido más familiar.

“Mis seguidores en mis redes sociales me piden que abra mi cuenta, hace una semana subí fotos producidas, pero mi público es familiar, prefiero trabajar y ganarme el dinero sudando, con mi esfuerzo, no de manera fácil”, indicó para el diario Popular.

Otra que le dice no, es la sexy actriz cómica del elenco de ‘JB en ATV’, Gabriela Serpa es una de las más pedidas en el OnlyFans; sin embargo, es muchas ocasiones ha señalado que lo descarta totalmente.

En una entrevista con Magaly Medina comentó que el motivo por el que aún no abre su cuenta es porque ella quisiera un novio, una familia y piensa que si tiene la mencionada red social no lo podrá tener.

“No, yo quiero conseguir un esposo. Si no, no consigo a nadie, es que es verdad en este país machista, si yo hago OnlyFans me quedo soltera toda la vida”, indicó en ‘Magaly TV: La Firme’, donde fue invitada con sus hermanas Claudia y Brenda Serpa.

