Rocío Miranda abrió su corazón y habló de su tarea como madre de un niño autista

Rocío Miranda se presentó este jueves 18 de agosto en ATV Noticias para hablar de la situación que vive como madre de un hijo autista y el objetivo que se ha trazado a partir de ello. La exvoleybolista y modelo tiene un pequeño de 4 años y 8 meses que ha sido diagnosticado con el Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Según cuenta en la entrevista, Rocío Miranda y su esposo se enteraron de la conducción de su hijo cuando tenía 1 año y 8 meses aproximadamente. Tras escuchar los resultados del especialista, indica que tanto ella como su pareja lo tomaron con normalidad, y no cayeron en el error que cometen muchos padres, no aceptar el diagnostico de sus pequeños.

“Mi hijo es un niño TEA moderado no verbal, todavía no habla, no se expresa. Dice cosa pequeñitos, dice números, sí me dice mamá pero en momentos muy dispersos”, contó Rocío Miranda, quien se ha dado a la tarea de concientizar a la población sobre este trastorno, y sobre todo, dar tips y consejos a las madres que pasan por este mismo caso. Esto a través de su blog de Alonso Perú, el cual también cuenta con un especialista encargado de guiar a quien lo necesite.

Rocío Miranda habla de su tarea como madre de un niño autista. | ATV

“Eso es lo que hacemos en las charlas, les damos a las madres tips, cómo identificar estas alarmas que los niños mandan. Hay factores que ellos tienen, esas alertas o estereotipos que tienen. Lo primero que hacemos es decir que tienen visitar al especialista”, detalla la modelo, quien señala que su objetivo es conseguir que la gente sea más empática con los niños de habilidades diferente.

En otro momento, Rocío Miranda señaló que es importante el apoyo del Estados y que respete la ley que tienen las personas con autismo.

“El espectro es muy amplio, y lo único que yo pido es que el Estados y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, también nos haga caso, queremos hacernos visibles, que la sociedad, el Estado nos apoye. Hay una ley del autismo y queremos que esa ley se cumpla, esa ley tiene que velar, diagnosticar, incluir a los niños en la educación y en el trabajo”, indicó Rocío bastante firme.

Finalmente, la modelo pidió que sigan su blog de Alonso Perú, pues el contenido que colocará es de suma importancia para que se sepa más de este trastorno.

