Percy Prado, el exjugador de Cristal que enfrentó a Mbappé, ahora fichó por un equipo de futsal

Percy Prado marcó a Mbappé en un partido de la liga francesa entre Nantes y PSG.

Percy Prado dará un giro en su carrera, el lateral derecho franco-peruano firmó por el Nantes Metropole, equipo francés de futsal ubicado en Nantes, ciudad donde vivió la mayor parte de su vida. El futbolista de 26 años llevaba 12 meses como agente libre.

Prado rescindió su vínculo con Sporting Cristal en enero de 2022, cuando aún le quedaba un año de contrato. Además, no disputaba un partido oficial desde el 10 de octubre de 2021 en el empate 1-1 con Sport Boys.

“Formado desde los seis años y luego, bajo contrato profesional, en el FC Nantes de 2016 a 2020, Percy Prado regresa a la ciudad de los Duques después de una temporada en su país natal”, escribió el cuadro del oeste de Francia junto a una foto en la que aparecía el nacido en Huaral posando la camiseta de su nuevo equipo.

El Nantes Metropole marcha en segundo lugar con 22 puntos en la liga de futsal de Francia y se encuentra a solo 4 unidades del líder Etoile Lavalloise.

Presentación de Percy Prado en el Nantes Metropole (Twitter).

Te puede interesar: Sporting Cristal: Jostin Alarcón está en el top 10 de extremos sub-21 más prometedores del mundo

La vez que Percy Prado marcó a Mbappe

Percy Prado llegó a Francia a los 4 años, cuando sus padres se mudaron por motivos de trabajo. Cuando tenía seis años ingresó a las divisiones menores del FC Nantes y pasó por la Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 21 y reserva. También estuvo en el Nantes II, filial que disputa la Championnat National 2 (cuarta división francesa).

Fue promovido al primer equipo en la temporada 2019/2020, en la que compartió con el mediocampista Cristian Benavente e hizo su debut como profesional en la derrota 3-2 ante Rennes por la liga francesa.

Su momento estelar llegó en su segundo partido, cuando le tocó arrancar en la derrota 2-1 ante el Paris Saint Germain. El franco-peruano ocupó la banda derecha y tuvo la misión de marcar a Kylian Mbappe, quien se desempeñaba como extremo izquierdo. Pese a que su equipo perdió, Prado tuvo un buen partido, ganándole varios duelos al delantero francés.

Pese a la derrota del Nantes por 2-1, el lateral derecho marcó con éxito a Kylian Mbappe

Te puede interesar: Christian Cueva y Alex Valera jugaron en la victoria de la reserva de Al Fateh

Sus videos marcando a uno de los mejores jugadores del mundo se viralizaron rápidamente en el Perú. De hecho, el mismo Ricardo Gareca confesó estar siguiéndolo de cerca: “Nosotros tuvimos un contacto con Prado. Es un muchacho que está en una liga importante, compañero de Benavente y que nos interesa”, declaró en conferencia de prensa.

Pese a este buen rendimiento, Percy Prado solo pudo jugar dos partidos más en la temporada, un empate 3-3 con Dijon por la Ligue 1 y la victoria 8-0 sobre Paris FC en la Copa de Francia. Ante la falta de oportunidades tomó la decisión de venir al fútbol peruano a firmar por Sporting Cristal.

Te puede interesar: Liga 1: los futbolistas peruanos que retornaron del exterior el 2022

Percy Prado se proclamó campeón de la Copa Bicentenario con Sporting Cristal (Instagram).

Percy Prado y su paso por Sporting Cristal

Percy Prado llegó al Rímac a comienzos de 2021, su fichaje despertó expectativa en la hinchada ‘celeste’, ya que se trataba de un futbolista con formación europea. El jugador confesó que tuvo más charlas con el técnico de la ‘bicolor’, a quien le seguía interesando pese a dejar el fútbol de europeo: “Tuve comunicación con el ‘profe’ Gareca antes de salir de Nantes, no voy a mentir. Me preguntó si quería jugar por la selección, me dijo que me estaban siguiendo”, reveló a RPP en su momento.

El futbolista se proclamó campeón de la Copa Bicentenario. Su participación en el equipo en la temporada fue de 5 partidos y no completó los 90 minutos.

SEGUIR LEYENDO: