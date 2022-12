Luis Urruti espera jugar en la selección peruana tras su nacionalización

'Tito' Urruti mostró su intención de jugar en la selección peruana. (Universitario de Deportes)

El miércoles 28 de diciembre Luis Urruti se convirtió oficialmente en ciudadano peruano luego de recibir el diploma que lo certifica como tal en la ceremonia realizada por la Superintendencia Nacional de Migraciones. Una vez culminado el proceso, iniciado a mediados del presente año, el delantero de Universitario de Deportes expresó su deseo de ser convocado a la selección peruana.

El uruguayo naturalizado peruano recordó su llegada al Perú para la temporada 2020, junto a los charrúas Federico Alonso y Jonathan Dos Santos por pedido del técnico de ese entonces, Gregorio Pérez, y se mostró agradecido por el trato recibido desde aquel momento, por lo que espera vestirse con la ‘blanquirroja’ en un futuro.

“Agradecido de ser peruano. Me acuerdo cuando llegué a Universitario de Deportes, todos me hicieron sentir como uno más. Estoy agradecido con toda la gente peruana y con el club que me abrió las puertas de este hermoso país. Espero en un futuro poder representar a la selección de Perú”, declaró el futbolista de 30 años.

Luis Urruti ya no ocupará plaza de extranjero para la temporada 2023. (Entre Bolas)

Universitario oficializó su permanencia

Minutos después de culminado el evento realizado por Migraciones, Universitario de Deportes hizo oficial la renovación de contrato de Luis Urruti por la temporada 2023. El delantero ya no ocupará plaza de extranjero en la próxima Liga 1, condición que ponía en riesgo su continuidad en el elenco ‘crema’ por el cupo de extranjeros.

“’Tito’ Urruti ya es peruano. Su garra estará todo el 2023. ¡Y dale ‘Tito’!” publicó la institución de Ate en sus redes sociales. Esta será su cuarta temporada ininterrumpida en la ‘U’.

“Feliz por este nuevo salto en mi carrera. Agradecido a mi mujer, al club Universitario de Deportes y a Migraciones por hacer todo esto posible, para convertirme en un peruano más. ¡Muchas gracias!”, escribió el nacido en Conchillas en su perfil de Instagram tras el anuncio.

El entrenador argentino Carlos Compagnucci ya había adelantado que el hoy futbolista peruano no contaba en sus planes como foráneo y que contemplaba usar su cupo en otro futbolista, algo que terminó sucediendo. Los extranjeros que militarán el 2023 son el zaguero central argentino Matías Di Benedetto, el volante chileno Rodrigo Ureña, el mediapunta argentino Martín Pérez Guedes y los delanteros ‘gauchos’ Emanuel Herrera y Bruno Sepúlveda.

En tres campañas, ‘Tito’ ha disputado 61 partidos con Universitario. Entre Liga 1, Copa Bicentenario y Copa Libertadores ha anotado 11 goles, brindado 11 asistencias y recibido nueve cartulinas amarillas. Suma 3.590 minutos dentro de las canchas.

Urruti pasó gran parte del 2022 fuera de los terrenos de juego debido a una rotura de ligamentos de su rodilla izquierda, lesión que lo marginó de la actividad profesional por más de seis meses. Retornó en el empate 2-2 contra Alianza Atlético en Sullana.

Luis Urruti jugará su cuarta temporada seguida en la 'U'. (Universitario de Deportes)

Su esposa le dedicó sentido mensaje

Las buenas noticias para Luis Urruti también tuvieron repercusión en su esposa, Florencia Romaniello, quien compartió la gráfica en la que la ‘U’ hacía pública la extensión del vínculo del deportista y le dedicó unas sentidas palabras al padre su hijo.

“Fui testigo de tus tardes y noches estudiando para salvar el examen. De tus ‘amor, ¿me haces preguntas para ver si aprendí bien?’ antes de dormir. También soy testigo de lo bien que se portó el club siempre contigo. Soy la persona que más confía en ti. Ahí estaremos siempre a tu lado”, escribió en sus redes sociales.

Esposa de Luis Urruti le dedicó mensaje tras obtener su nacionalización peruana. (Twitter)

