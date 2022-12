Emanuel Herrera comparó a Universitario con River Plate por esta razón

Emanuel Herrera regresó al Perú después de su paso por Argentina y México.

Emanuel Herrera protagonizó una entrevista extendida para el canal de Youtube de Universitario de Deportes. El extranjero contó detalles de su llegada al cuadro ‘merengue’, expresó sus objetivos para la próxima temporada y realizó una comparación entre la ‘U’ y River Plate, club argentino.

“Muy contento de estar acá, como me recibieron los chicos, el cuerpo técnico y los directivos. Cuando me dijeron (firmar por Universitario), yo obviamente dije que sí. Después negociaron con mi representante y la verdad que fue bastante rápido”, manifestó el ‘nueve’.

El futbolista de 35 años dio detalles de su vínculo con Jordan Guivin, mediocampista ‘merengue’, con quien tuvo una charla previa a su llegada a Ate. “Cuando estábamos en Celaya en México y le salió la posibilidad a él, le dije ‘bueno espérame, en seis meses llévame’”.

“Todos saben lo que es la ‘U’, lo he enfrentado con otro equipo, siempre me ha llamado la atención, me gusta los colores y el estadio. En Argentina soy hincha de River Plate y me siento identificado como con el club”, expresó.

Por último, ‘Ema’ habló sobre los objetivos de cara al 2023. “En lo grupal no tenemos otra opción que es campeonar, vamos a dejar todo por eso, por la 27, desde que llegué al club me lo dicen todos. La Copa Sudamericana también llegar lo más lejos porque queremos dejar una huella. Después, en lo individual tener una regularidad, jugar la mayoría de partidos y hacer goles”.

Su regreso al Perú

Emanuel Herrera regresó al fútbol peruano después de tres años. Su último club había sido Sporting Cristal, después decidió fichar por Argentinos Juniors y luego fue traspasado a Celaya de la Liga Expansión de México. Con los ‘toros’ disputó 21 partidos y registró cuatro anotaciones.

El ‘gaucho’ no solo ha vestido la camiseta ‘celeste’ en el Perú, sino también la de Melgar. Lo hizo en 2017, donde jugó 27 partidos y anotó 17 goles. No obstante, su mejor campaña en el país fue con el elenco rímense cuando rompió el récord del Eduardo Esidio, marcando 40 goles en una temporada.

Emanuel Herrera llegó a Melgar procedente de Emelec de Ecuador.

Todavía no hace su estreno goleador

Herrera no ha podido anotar su primer gol con camiseta ‘crema’ en la pretemporada. El equipo de Carlos Compagnucci ha disputado dos amistosos. Primero, le ganó 2-0 a Universidad San Martín con tantos de Alexander Succar y José Rivera. Luego, cayó goleado 3-0 ante ADT.

El futbolista de 35 años espera hacer su estreno goleador en el próximo partido cuando la ‘U’ se mida una vez más con la USMP. A diferencia del primero, este se llevará a cabo en el estadio Monumental y no en Campo Mar. Este enfrentamiento se dará tras la suspensión del cotejo con Academia Cantolao.

Emanuel Herrera peleará el puesto con Alexander Succar y Bruno Sepúlveda.

Trayectoria de Emanuel Herrera

- Chacarita Juniors (Argentina)

- Sportivo Italiano (Argentina)

- Patronato (Argentina)

- Deportes Concepción (Chile)

- Unión Española (Chile)

- Montpellier (Francia)

- Tigres UANL (México)

- Emelec (Ecuador)

- Melgar (Perú)

- Lobos BUAP (México)

- Sporting Cristal (Perú)

- Argentinos Juniors (Argentina)

- Celaya (México)

