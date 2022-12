Liga 1 2023: derechos de transmisión, disputas y todo lo que sabe de la polémica entre 1190 Sports y GOLPERU

La Liga 1 2023 iniciará el 21 de enero.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) y clubes de la Liga 1 están en medio de una polémica por los derechos de transmisión de la Liga 1. En esta también se encuentran involucrados las empresas 1190 Sports y el Consorcio Fútbol Perú (CFP) o también conocido como GOLPERU.

En agosto, el ente encabezado por Agustín Lozano informó, mediante un comunicado, que comenzó el proceso de licitación de las facultades de emisión del campeonato peruano “para obtener su máximo valor, en beneficio de los clubes de primera división, a nivel económico, deportivo y de infraestructura”.

Luego, la FPF anunció que se abrió el proceso de compra de los derechos, la cual ganó la empresa 1190 Sports, que está a cargo de la Liga Profesional Argentina y el Brasileirao. Es ahí, cuando el problema inició, pues se rompió todo tipo de vínculo con GOLPERU.

Respuesta de los clubes

A raíz de la oficialización de la nueva organización, los clubes presentaron su molestia, sobre todo los que tenían relación vigente con el Consorcio Fútbol Perú. Uno de los abanderados fue Universitario de Deportes, que contaba con un contrato hasta 2025.

En primera instancia, otras instituciones tales como Alianza Lima, Cienciano, Deportivo Binacional, Melgar y Alianza Atlético se sumaron a la postura de la ‘U’ y emitieron un comunicado en conjunto, pidiendo que se aclare la situación y se muestre el proceso de licitación con mayor transparencia.

En diciembre, tras no recibir respuesta alguna de la FPF, ocho clubes de la Liga 1 estamparon su rúbrica con GOLPERU: Universitario, Alianza Lima, Cienciano, Sport Boys, Binacional, Mannucci y Cusco FC. Esto no cayó nada bien en la Videna y Lozano y compañía lanzaron una contundente advertencia.

Amenaza de la federación

“La situación es clara, si no respetan los estatutos y no firman las declaraciones, no podrán participar de la siguiente temporada de la Liga 1 y esto puede generar un descenso, como lo estipula el nuevo reglamento”, expresó Carlos Caro, asesor legal de la federación, en el comunicado.

SAFAP salió en defensa

Uno de los aliados de los clubes de la Liga 1 en esta polémica es la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), la cual se pronunció con un mensaje tajante mediante sus redes sociales tras la advertencia.

“Para la práctica profesional se necesita de los futbolistas. En esa línea y en defensa del derecho al trabajo de todos nuestros agremiados, comunicamos que estaremos juntos como siempre. Sin futbolistas no hay torneo”, aseveró.

Conferencia de los clubes

Los equipos de la Liga 1 ofrecieron una conferencia en conjunto para presentar su postura y estos fueron los participantes: Fernando Salazar (Alianza Lima), Jean Ferrari (Universitario de Deportes), Sergio Ludueña (Cienciano), Roberto Silva (SAFAP), Óscar Romero (ADFP), Christian Herrera (Deportivo Municipal), Jessica Villaseca (Cusco FC), Ricardo Bettocchi (Melgar) y Alfredo Matayoshi (Sport Boys).

“Los clubes que nos encontramos reunidos siempre respetan y respetarán la institucionalidad y autoridad del ente rector del fútbol, siempre y cuando se encuentre dentro de los parámetros de la legalidad y al respeto mutuo del derecho que cada uno le corresponde”, manifestó Romero al inicio de la rueda de prensa.

FPF acudió al Poder Judicial

La Federación decidió agotar todas las instancias e impuso una medida cautelar contra GOLPERU para evitar que la empresa mencionada negocie con los clubes y de hacerlo podría sufrir una sanción de hasta 300 mil soles.

“Declarar fundada la pretensión cautelar principal formulada por la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol y, por lo tanto; se ordena suspender los efectos del todos y cada uno de los contratos y/o cualquier otro acto jurídico referido a los derechos de transmisión audiovisual sobre todos y cualesquiera partidos de fútbol disputados en territorio peruano, ya sea de partidos amistosos u oficiales, que hayan sido celebrados por los codemandados o cualquier empresa ligada o vinculada a estos”, se puede leer en el documento emitido por el Poder Judicial.

Polémica sin fin

Por el momento, los clubes de la Liga 1 y la Federación Peruana de Fútbol no han llegado a un acuerdo y se desconoce cuando se resolverá esta polémica. Eso sí, deberán hacerlo en la brevedad, pues el campeonato nacional tiene como fecha de inicio el sábado 21 de enero.

