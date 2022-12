El motivo por el que Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco pasarán el Año Nuevo por separado

El motivo por el que Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco pasarán Año Nuevo separados. América TV. 'Más Espectáculos.

La pareja conformada por Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco no podrán recibir la llegada del Año Nuevo, porque estarán separados. De acuerdo a sus redes sociales, la pareja viajó a Madrid, España para recibir la Navidad al lado de toda la familia de Jessica Newton.

Sin embargo, el cantante de cumbia no podrá recibir el 2023 al lado de sus seres queridos debido a su agenda laboral, ya que para el 31 de diciembre tiene programado dar un concierto.

Antes que Deyvis se vaya del continente europeo, Cassandra Sánchez de Lamadrid grabó un romántico video junto al ‘Bombocito de la cumbia’, en el cual se dieron el último beso del año y lo compartió en las redes sociales de ambos.

“Nuestro último beso del 2022. Te amo, see you soon baby. (Te veo pronto, bebé) Madrid 2022″, fue la descripción que escribió la hija de la directora del ‘Miss Perú Universo’ en el post de sus cuentas de Instagram.

El último beso de Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco en el 2022. Instagram.

En las historias de Cassandra se puede ver como el líder de Néctar con maleta en mano, se despide de ella y de su hijo, además de toda su familia. Por su lado, Deyvis Orosco también grabó su viaje en avión de Europa a Lima, asimismo mostró como estaba su casa, mientras él estaba de viaje.

“Buenas noches, bueno, llegando a mi tráfico, a mi Lima gris, pero regresando al trabajo con todo. Les dejo un beso enorme, espero que hayan pasado felices fiestas, así como yo en compañía de mi familia y ahora regresamos con todo”, se le escucha en un video que publicó el cantante.

Te puede interesar: Deyvis Orosco dedicó tierno mensaje de cumpleaños a su pequeño: “Siempre voy a estar para cuidarte”

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez en Navidad. Instagram

Se muestran más unidos que nunca

Luego de que, Magaly Medina emitiera, el pasado 7 de noviembre, unas imágenes donde se puede ver a Deyvis Orosco salir de madrugada de un sauna con mala reputación, Cassandra Sánchez no le dio importancia al video ni a los comentarios de la exmadrina de su hijo y continuó su relación con el cantante.

Hace poco se han mostrado felices en la fiesta de Navidad en Madrid, así como en el cumpleaños de su pequeño el pasado mes de noviembre, donde su niño cumplió su primer añito, demostrando que su matrimonio está fuerte que nunca.

“Así paso un año desde que llegaste para cambiar mi vida, solo le pido a Dios que cuide y guíe tu camino y que sepas que siempre voy a estar aquí para cuidarte. Feliz cumpleaños, mi amor”, se escucha decir al artista en el video que compartió en su cuenta de Instagram.

Al día siguiente que se emitiera las imágenes del cantante, saliendo más de las dos de la madrugada de un local de masajes, Casandra Sanchez y Deyvis Orosco se lucieron juntos entre risas en un video y compartieron un mensaje, tomado como una indirecta para la popular ‘Urraca’.

“Nunca olviden que uno cosecha lo que siembra, sigan siendo luz, pero sobre todo felices”, se lee sobre un vídeo donde la rubia está en un auto con el cumbiambero.

Magaly Medina mandó advertencia a Cassandra Sánchez. (Captura)

Te puede interesar: Cassandra Sánchez responde a usuaria defendiendo a Deyvis Orosco: “Todo es un chisme”

La conductora de ATV no pasó desapercibido dichas palabras y le advirtió a la hija de Jessica Newton que haga respetar su compromiso con Orosco y que cuide mejor su relación amorosa.

“Hoy sale sonriente. Las imágenes no tienen nada malo, la cuestión es lo que tú haces en un sauna por 11 horas y que tiene “cierta reputación”. Yo creo que, a veces, no es cuestión de serlo, sino de parecerlo”, comenzó diciendo la conductora.

SEGUIR LEYENDO