Carlos A. Mannucci advirtió sobre Yuriel Celi que harán respetar “las cláusulas del contrato”

El presidente de Carlos A. Mannucci, Raúl Lozano, confirmó que Yuriel Celi no será tomado en cuenta pero que si Universitario quiere “tiene que respetar las clausulas del contrato”. (Club Carlos A. Manucci)

El presidente del club Carlos A. Mannucci, Raúl Lozano, anunció que el equipo norteño no tendrá en cuenta para la Liga 1 2023 al volante Yuriel Celi, luego que no se presentó a los entrenamientos. Además, recalcó que el club que quiera ficharlo deberá pagar la cláusula de salida del jugador.

“Se ha manoseado mucho, a nivel nacional, el tema de Yuriel Celi. Él es jugador del Carlos A. Mannucci, que él no se haya presentado a los entrenamientos es otra cosa, ya que él pertenece a esta institución. Hemos tenido una reunión porque no se presentó y nos habían dicho que no quería seguir en el club”, comentó el dirigente en conferencia de prensa.

Raúl Lozano precisó que Yuriel Celi comunicó su deseo de no seguir en el cuadro norteño, sin embargo, afirmó que harán respetar el contrato en caso de que algún equipo desee contar con el volante.

“Hemos conversado y hemos puesto nuestra posición firme. Las puertas están abiertas, si él no quiere continuar, no vamos a exigir a un futbolista que se quede. Si hay un club nacional o internacional que desee contratarlo, que trate con nosotros directo y que se respeten las cláusulas del contrato”, agregó.

El directivo del elenco trujillano que tienen claro que el mediocampista no integrará la plantilla de Mannucci para la temporada 2023 y buscan opciones para reemplazarlo. “En lo deportivo sabemos que no vamos a contar con él, estamos en búsqueda de otras opciones, sea nacional o extranjero. Lo único que queda es que termine de la mejor manera, agradecerle por lo que le dio al club, lo único que queremos es que se respete la formalidad”, sentenció.

Raúl Lozano, presidente del Carlos A. Mannucci, señaló que no contarán este 2023 con Yuriel Celi.

¿En los planes de Universitario?

El mediocampista Yuriel Celi es una las promesas del fútbol peruano. De gran temporada con el Carlos A. Mannucci, el volante es pretendido por algunos clubes, entre ellos, Universitario de Deportes. Sin embargo, el principal inconveniente de su fichaje es que tiene contrato con el elenco norteño y para contratarlo es necesario pagar su cláusula de salida.

El gerente deportivo de Universitario, Manuel Barreto, comentó sobre la situación del pretendido futbolista. “Yuriel Celi es un jugador con un perfil interesante, tiene características positivas y ha estado en la consideración, pero no puedo confirmar que pueda llegar al equipo. Él tiene contrato con Mannucci y no podemos confirmar nada puntual”, explicó el directivo en entrevista con RPP.

Barreto también precisó que la plantilla de Universitario aún no está completa. “No puedo decir que el plantel de la ‘U’ está cerrado. Si bien estamos satisfechos con lo que tenemos ahora, mientras el libro de pases esté abierto no puedo decir que no podría sumarse alguien más”, añadió.

