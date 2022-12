Ayacucho FC exige a la Federación que anuncie el resultado del fallo

Los 'zorros' están a la espera de la resolución que de la FPF ante su reclamo.

Ayacucho FC sigue a la espera de la resolución sobre su permanencia en la Liga 1. A pesar de haber perdido ante Unión Comercio en la revalidación, los ‘zorros’ aún esperan poder competir en la máxima división del fútbol peruano. Rolando Bellido, presidente del club, habló acerca de la preocupación que tiene por la demora en dictar la resolución.

El mandamás ayacuchano contó como va la situación de su reclamo: “Estamos indignados por lo que sucede en la Federación Peruana de Fútbol. Estamos a la espera y muy preocupados por todo lo que ocurre con el fútbol peruano. Hasta ahora no se resuelve nada, todo esto es una incertidumbre”, dijo Rolando Bellido en declaraciones a radio Ovación.

Además, Bellido confesó que quieren a una respuesta oficial, debido a que falta poco para que inicie el campeonato: “Lo que queremos es que haya un pronunciamiento, para bien o para mal. Exigimos que se cumpla la ley que rige en nuestro futbol”.

En adición, el presidente de los ‘zorros’ pidió que se respete a todas las partes involucradas en el asunto: “Es lamentable lo que ocurre, todos los involucramos queremos que haya respeto y saber hasta cuando vamos a continuar con esta incertidumbre”.

“Queremos pedir a todas las autoridades que se pongan la mano al pecho y hagan una gestión a la altura, pues no podemos pasar este tipo de dificultades”, sostuvo Bellido acerca del procedimiento que ha hecho hasta ahora la FPF.

Por último, el mandamás pidió que todos los dirigente de los clubes del deporte rey en nuestro país se unan para solucionar los problemas: “Se debe realizar un análisis y tratar de superar todo esto de la mejor manera. Debemos unirnos a nivel dirigencial y poner nuestro punto de vista para superar esto”

El presidente de los 'zorros' espera que la FPF saque pronto la resolución sobre la permanencia del club en el torneo peruano.

Permanencia en disputa

Ayacucho FC comenzó una batalla para no descender a la Liga 2, a pesar de que no consiguió mantener su puesto en cancha. Tras caer ante el ‘poderoso del Alto Mayo’, los ‘zorros’ presentaron un reclamo ante las irregularidades por parte de Sport Boys. El club ayacuchano sustenta que no se le sancionó como se debe al conjunto ‘rosado’.

El inconveniente es que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) hasta ahora no se ha pronunciado al respecto. A falta de pocos días de que empiece la participación de los clubes, no hay una respuesta sobre la solicitud de mantenerse en primera división.

Asimismo, la Comisión de Licencias de la FPF le negó la Licencia A, que le da autorización a los clubes para jugar la Liga 1, a la ‘misilera’. En cambio, si se le concedió a los ‘zorros’, por lo que generó una confusión entre los hinchas. El máximo ente de nuestro fútbol tuvo que hacer un comunicado explicando los diferentes permisos a los equipos.

Incluso, han realizado un reclamo al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) junto a la Universidad San Martín. Ambas instituciones son representadas por el abogado Julio García. El representante legal también opinó que el conjunto del Callao debería jugar en la Liga 2, debido a que no cumplió con el régimen deportivo excepcional, al que se sometieron.

