¿FPF le dio licencia a Ayacucho FC y San Martín para jugar la Liga 1 2023?: esto es lo que se conoce

Ayacucho FC y San Martín buscará su vuelta a primera división por medio del TAS.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) causó sorpresa con la publicación de sus resoluciones. Y es que la organización le dio la licencia A a la Universidad San Martín y Ayacucho FC, dos clubes que perdieron la categoría este año y que, por consecuencia, deberían participar en la Liga 2 y no en la Liga 1.

El ente deportivo encabezado por Agustín Lozano acreditó a las dos instituciones para jugar el “Campeonato 2023 organizado por la FPF y competiciones organizadas por Conmebol, conforme a lo establecido en el reglamento de licencias”.

Esto fue imprevisto, debido a que los ‘santos’ descendieron de forma directa tras ubicarse en la penúltima posición de la tabla, mientras que los ‘zorros’ cayeron ante Unión Comercio en el partido de revalidación. Ambos deberían luchar por su vuelta a primera en 2023.

Foto: FPF.

Las resoluciones causaron sorpresa porque Sport Boys, equipo que si logró mantener la categoría en este 2022, no recibió la licencia A por no entregar el fidecomiso. Esta decisión de la FPF fue cuestionada por el club ‘rosado’, debido a que aún no se vencían los plazos. Ayer, la ‘misilera’ comunicó que presentó su recurso de apelación y está a la espera de una contestación.

Motivos de la FPF

Los trámites para adjudicarse con la licencia A fueron realizados mucho antes de que San Martín y Ayacucho FC descendieran, por ese motivo, la federación decidió darle una respuesta a estos clubes con la publicación del documento. Además, según información del periodista de DirecTV Sports, Willy Melgarejo, esta acreditación serviría para la Liga 2.

Por otro lado, los dos clubes planean ir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para presentar un reclamo contra Sport Boys, pues consideran que el conjunto del Callao no cumplió con las reglas del campeonato y deberían sancionarlo severamente. Ambas instituciones ya cuentan con un asesor legal.

“Boys fue sancionado por no cumplir el régimen deportivo excepcional y guste o no, por esos incumplimientos, le corresponde jugar la Liga 2. Pero esta figura del descenso automático no vamos a saberlo hasta que no salga el informe y resolución de la gerencia de Licencias”, señaló Julio García, abogado de San Martín y Ayacucho FC, en conversación con Ovación.

En caso que el TAS les de la razón a los dos instituciones, tal y como sucedió a inicios de 2021 con Alianza Lima, estas deberían contar con la licencia A para participar inmediatamente de la primera división del fútbol peruano y los ‘rosados’ perderían la categoría.

Clubes que participarán en la Liga 1

- Deportivo Garcilaso

- Alianza Lima

- Universitario de Deportes

- Sporting Cristal

- Melgar

- Cienciano

- Sport Boys

- Deportivo Municipal

- Universidad César Vallejo

- Sport Huancayo

- Alianza Atlético de Sullana

- Carlos A. Mannucci

- ADT

- Atlético Grau

- Academia Cantolao

- Universidad Técnica de Cajamarca

- Deportivo Binacional

- Unión Comercio

- Cusco FC

¿Cuándo inicia la Liga 1?

La nueva edición de la Liga 1 está programada para el viernes 13 de enero, por ese motivo muchos clubes han iniciado sus respectivas pretemporadas desde los primeros días de diciembre. Eso sí, aún no se ha anunciado la fecha en la que se realizará el sorteo del fixture.

