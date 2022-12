Miguel Arce elogió a Ludwika Paleta y Paulina Goto tras actuar juntos en Netflix: “Son increíbles”

Miguel Arce cuenta acerca de su experiencia trabajando en 'Madre solo hay dos'. (Instarandula)

Miguel Arce es uno de los chicos reality que apostó por la actuación y viajó hasta México para cumplir sus sueños. Tras haber participado en importantes series como ‘La Rosa de Guadalupe’, ‘Como dice el dicho’ y otras producciones de dicho país, ahora se podrá disfrutar de su talento en la tercera temporada de ‘Madre solo hay dos’ en la plataforma de Netflix.

El peruano se mostró muy emocionado de compartir escenas con Ludwika Paleta y Paulina Goto, reconocidas actrices mexicanas que son las protagonistas de la historia. El modelo no dudó en llenarlas de elogios tras haber trabajado juntos.

En un video publicado por el portal ‘Instarandula’, Miguel Arce habló de su experiencia trabajando en ‘Madre solo hay dos’. “Un lujo actuar al lado de Ludwika Paleta y Paulina Goto. Chicas increíbles y como personas, son seres humanos increíbles”, dice con una sonrisa en el rostro.

Asimismo, se animó a enviarle un contundente mensaje a todas aquellas personas que desean estudiar actuación. Según cuenta Miguel Arce, varios de sus seguidores quieren saber las cosas que hizo para llegar a trabajar en una producción de Netflix.

“Me dicen, ‘¿Miguel, cómo hiciste para estar ahí?’. Pues, seguir estudiando y seguir preparándote. Es estar en el lugar y momento indicado, y lo más preparado que puedas estar”, agregó.

Cabe mencionar que, Miguel Arce le dará vida a un personaje homosexual que, junto a su pareja, está interesado en invertir dinero en la empresa de Ana (Ludwika Paleta) y Mariana (Paulina Goto). No es la primera vez que el actor interpreta a un hombre de la comunidad LGTBQ, pues en ‘La rosa de Guadalupe’ fue Sam, quien se convierte en el amante del protagonista.

¿De qué trata ‘Madre solo hay dos’?

‘Madre solo hay dos’ es una serie de drama y comedia mexicana creada y escrita por Carolina Rivera y Fernando Sariñana. La primera temporada se estrenó el 20 de enero del 2021, a través de Netflix. Hasta la fecha cuenta con tres entregas.

La historia trata de Ana (Ludwika Paleta) y Mariana (Paulina Goto), dos mujeres de distintas edades y culturas, quienes se conocen debido a un intercambio de hijos accidental. Ambas tendrán que unirse para no estar separadas de sus pequeños, para ello viven experiencias que dan constantes giros en la trama.

Madre solo hay dos, de Netflix. Tráiler temporada 3.

No piensa volver a Perú

En setiembre de este 2022, Miguel Arce se enlazó a través de videollamada con Gigi Mitre y Rodrigo González, conductores de Amor y Fuego, y sorprendió a propios y extraños al despotricar contra Gian Piero Díaz, con quien trabajó en Combate años atrás. “He trabajado mucho tiempo con él y lo conozco. Hay un montón de cosas que sé, que ustedes no saben muchachos. Es un lobo disfrazado de oveja”.

Tras ello, aseguró que estas declaraciones no las hacía con la intención de generar polémica para regresar al Perú, ya que estaba contento en México. “Ojo, no hago esto para volver a Perú. No tengo la más mínima intención de volver a trabajar en Perú en mucho tiempo“, aclaró.

