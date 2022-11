Darlene Rosas contó mala experiencia con expareja y usuarios creen que se trata de Miguel Arce

Darlene Rosas contó mala experiencia con expareja | TikTok

Darlene Rosas decidió contar, a través de un video publicado en TikTok, la mala experiencia que vivió con una de sus exparejas. De inmediato, los usuarios relacionaron su anécdota con Miguel Arce, con quien mantuvo un mediático romance cuando ambos formaron parte de ‘Combate’ años atrás.

Según dijo en la plataforma, la exchica reality tuvo una relación sentimental con un chico “obsesionado con el cuerpo, con el tema de tener mucho músculo”. En un determinado momento, este empezó a criticar su físico, lo que le causó inseguridades porque siempre ha sido una persona delgada.

“Quería que yo fuera algo que no era. Me decía ‘ay lindo tu cabello, pero a mi me gustan las rubias’. Y yo me lo teñía de rubio. Yo siempre he sido muy delgada, y me decía ‘tienes mucho potencial, podrías tener un mejor cuerpo si haces ejercicio’. Yo siempre he hecho ejercicio, pero él quería que cargara más peso”, contó.

Con tal de complacer a su entonces pareja, Darlene Rosas confesó que dejó que este le inyectara Winstrol, un esteroide anabólico, para incrementar su masa muscular. “Era tres veces a la semana, y era Winstrol de caballo. Me sentí súper mal, me cambió la voz. Yo antes cantaba y no volví a hacerlo como antes, mi voz se volvió aguda. Mi hígado estaba mal”, dijo.

“Luego de eso aprendí que nadie debe opinar de tu físico. Y si esta pareja dice ‘amarte’ y empieza a pedir que cambies tu físico, cambiálo a él, no a tu físico. Eso quiere decir que esa persona no te valora y no te respeta. Espero les sirva mi experiencia para ustedes vean cosas así, lo identifiquen y digan adiós”, agregó en su relato.

Una vez publicado el video en la plataforma, los usuarios aseguraron que Darlene Rosas se estaba refiriendo a Miguel Arce, quien formó parte de ‘Combate’ y que, debido a su apariencia física, fue llamado ‘Thor peruano’ por muchos años. Ambos se hicieron conocidos por su participación en el reality de competencia, donde ventilaron sus problemas amorosos.

Sin embargo, los fans de la influencer señalaron que era imposible que se tratara del exchico reality, puesto que Darlene afirmó que todo esto sucedió cuando tenía 18 años. En cambio, su romance con Arce se dio durante la segunda temporada de ‘Combate’, cuando ella tenía 20 años.

Incluso, la modelo aclaró, indirectamente, que no se trataba de él. “No era nadie que ustedes conocen”, expresó en la caja de comentarios.

Actualmente, Darlene Rosas se encuentra radicando en México junto a su esposo Ricardo Oviedo, con quien se casó a finales de 2021. La chica reality se ha desarrollado en el país azteco como modelo, influencer y actriz. “Aquí en México he aprendido a ser más fuerte, a enfrentar, a compartir (...) Aquí me reencontré”, indicó en sus historias de Instagram cuando el país enfrentaba la primera ola de COVID-19.

