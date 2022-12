Comisión de Fiscalización iniciará una investigación por el contrato del Puente Tarata

Comisión de Fiscalización volvió a elegir a Héctor Ventura como presidente y Patricia Chirinos será la vicepresidenta. (Andina)

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso investigará por qué se mantiene vigente el contrato del Puente Tarata que destapó la corrupción al interior del gobierno de Pedro Castillo en noviembre del año pasado. La Contraloría General de la República había encontrado irregularidades y, por ello, Provías Descentralizado anuló el proceso en enero pasado.

Según el diario La República, el grupo liderado por el fujimorista Héctor Ventura citará para los próximos días a representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Provías con el fin de que puedan brindar explicaciones sobre los vínculos entre el Consorcio Supervisor Tarata, con los hermanos Pasapera Adrianzén y la empresa TERMIREX, que cometió las graves irregularidades.

El Consorcio Supervisor Tarata está integrado por Dohwa Engineering CO. LTD. Sucursal del Perú y Carlos Fernández Casado S.L. Sucursal del Perú. Sin embargo, consignaron un domicilio falso en la provincia de Tocache para tener los beneficios que le otorgaba la Ley de la Amazonía.

Por esa razón, Provías Descentralizado dispuso anular el contrato al descubrirse que las empresas que compitieron eran del mismo dueño. Sin embargo, no realizó las acciones correctivas que le demanda el documento y no resuelve el mismo de manera definitiva.

Coimas como cancha

La corrupción alrededor del contrato del Puente Tarata sobran y vasta. Recordemos que, en abril pasado, uno de los colaboradores eficaces afirmó que sí se ofrecieron coimas de más de un millón de soles.

El colaborador brindó varios detalles de reuniones de los sobrinos del expresidente, Fray Castillo y Gian Marco Castillo, con funcionarios del MTC como Alcides Villafuerte; además del papel del empresario Zamir Villaverde. También se refiere a una supuesta interferencia en las licitaciones del entonces titular del MTC Juan Silva

“Llamaron del despacho del ministro del MTC (Juan Silva) especificando que se postergue la fecha de presentación de ofertas por dos semanas adicionales a la fecha prevista de la licitación del Puente Tarata”, cita el programa Panorama las declaraciones del colaborador eficaz.

Afirmó también que sí se habló de coimas en el caso de la licitación del Puente Tarata y que sí se habría buscado direccionamiento de obras.

“Zamir se dirige a una persona y les dice cuando se concrete el apoyo. ¿Cómo se entrega la retribución, en una sola o en partes? Ante ello, Luis Pasapera le contesta que es en partes, que se pagaría en tres o cuatro armadas. El monto pactado por licitación ganada”, indicó el testigo.

En las declaraciones se indica que se habría ofrecido el 0.05% de la obra a algunos de los lobistas.

“A comienzos de octubre de 2021, Luis Pasapera se comunica con Alcides Villafuerte (funcionario del MTC) aproximadamente a las 9 a.m. para indicarle que ya habría hecho las paces con Zamir Villaverde. Allí le solicita que no lo perjudique con la licitación del Puente Tarata. Pasapera le manifestó que por el citado apoyo por parte de Alcides Villafuerte habría 0.05% del monto total de la adjudicación en beneficio de Edgar Vargas Más y Alcides Villafuerte, a fin de que no caiga su propuesta técnica y económica”, mencionó.

Cabe indicar que el monto del contrato adjudicado fue de S/ 232′587.014, por lo que el 0.5% ascendería a S/1′162.935.

Por este escándalo, el expresidente Castillo ha sido denunciado constitucionalmente por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por el presunto delito de organización criminal. De igual manera está comprendido Juan Silva, el prófugo ex titular del MTC, quien a través de su abogado ha señalado que se entregará a la justicia cuando se realice el peritaje del contrato del Puente Tarata.