Paolo Hurtado tras su llegada a Cienciano: “Me gustan los retos de clubes grandes”

Paolo Hurtado brindó sus primeras declaraciones como jugador del 'Papá'. | (Cienciano)

Paolo Hurtado firmó por todo el 2023 con Cienciano y ya pasó los exámenes médicos de rigor para integrarse al plantel del ‘papá'. ‘Caballito’ logró recientemente su primer título profesional con Alianza Lima y expresó su felicidad de iniciar un nuevo capítulo de su carrera deportiva en el cuadro cusqueño.

“Muy contento de estar con ustedes, me gustan los retos de clubes grandes y por eso tome la decisión de venir a Cienciano. Aparte de la oportunidad que me están brindando para seguir compitiendo en un club como Cienciano, eso me motivó muchísimo para a tomar la decisión de representar estos colores”, dijo Hurtado al departamento de prensa de la institución.

El futbolista de 32 años también se refirió a la oportunidad de disputar la Copa Sudamericana con el conjunto ‘imperial’, sabiendo que se enfrentarán en la primera ronda a Universitario de Deportes a partido único en el Estadio Monumental.

“La copa internacional creo que importa mucho porque todo jugador siempre quiere competir a alto nivel. Eso también influyó mucho para tomar la decisión. A pesar de tener la oportunidad de ir a otros equipos, el tema de la Copa Sudamericana pesó bastante”.

Te puede interesar: Alberto Quintero habló sobre su salida de Universitario y la llegada a Cienciano

Pese a que el campeonato para el exseleccionado nacional culminó en la quincena de noviembre con la obtención del título nacional con Alianza Lima, Hurtado asegura que no ha dejado de entrenar particularmente desde entonces con la finalidad de llegar en óptimas condiciones a los trabajos liderados por Leonel Álvarez.

“Acabó el campeonato y no he dejado de entrenar, salvo unos días que he estado de viaje. Ahora he vuelto a Lima y espero unirme al grupo para poder prepararme y estar de la mejor manera con mis colegas”.

“Yo voy a dar todo de mí, a demostrar todo mi profesionalismo, mi talento y mi fútbol para que a Cienciano le vaya bien. Voy a dejar todo dentro del campo”.

Hurtado jugó siete partidos en el Torneo Clausura, llegó a La Victoria en la segunda mitad del año, y en todos participó como recambio, sumando 111 minutos en cancha. No logró anotar ni asistir.

Te puede interesar: Jean Deza y el consejo de Franco Navarro a Leonel Álvarez: “Si se porta mal, le pegas”

'Caballito' Hurtado ya pasó exámenes médicos con el 'Papá'. (Cienciano)

El plantel y Leonel Álvarez

El centrocampista se tomó unos instantes para referirse a la plantilla que la directiva del ‘Papá' ha logrado conformar, que incluye hasta el momento diez refuerzos y con algunos más por llegar, según señalaron desde la propia gerencia deportiva.

“He visto las contrataciones y fue una de las cosas que me motivó también para poder venir a Cienciano, se está armando un buen plantel. Eso ayuda mucho para que se pueda competir a todo nivel con los grandes”.

De igual forma, Paolo Hurtado se pronunció sobre las expectativas que tiene de ser dirigido por el colombiano Leonel Álvarez. “La gente tiene mucha expectativa por el ‘profe’. Es un muy buen entrenador, con mucho recorrido y esperemos que le vaya bien como todos los jugadores que estamos llegando”.

Los fichajes confirmados hasta la fecha por Cienciano son el golero Patricio Álvarez, los laterales Luis Garro, Franco Medina e Iván Santillán, los volantes Claudio Torrejón, Víctor Cedrón y Ángel Ojeada, así como los delanteros Jean Deza y ‘Chiquitín’ Alberto Quintero. ‘Caballito’ fue el décimo en sumarse a la lista.

SEGUIR LEYENDO: