Alberto Quintero habló sobre su salida de Universitario y la llegada a Cienciano

Alberto Quintero fichó por Cienciano del Cusco para la próxima temporada con miras al torneo local y Copa Sudamericana. En reciente entrevista, el delantero panameño, quien fuera referente de Universitario de Deportes por seis temporadas, comentó sobre su inesperada salida del club crema.

“Los últimos días en la ‘U’, la verdad que no me encontraba, no me hallaba, estaba siendo un poco egoísta, porque así somos un poco los futbolistas a veces. La verdad, preferí salir bien de la institución por la puerta de adelante y estoy muy feliz por lo que hice. Ahora vengo a dar lo mejor de mí en el Cusco”, comentó para Willax Deportes.

Además, afirmó que lo que originó su salida fue no sentirse valorado por el equipo. “Son momentos, son sensaciones, sentí que ya no me estaban dando el valor que yo me merecía y por eso tomé la decisión de venir a Cienciano, y estoy muy feliz de representar a esta gran institución”, confesó.

Asimismo, luego de conocerse las llaves de la primera fase de la Copa Sudamericana, se confirmó que el atacante regresará al Monumental a enfrentar a su ex equipo el 9 marzo, con el único objetivo de llegar a la etapa de grupos.

“Me imagino ahora que estoy acá con Cienciano (jugando en el Monumental con otra camiseta), ahora que nos tocó como rival, imagino que será una noche linda porque sé que eso es lo que representa esa hinchada que siempre llena su estadio”, expresó.

Alberto Quintero fue anunciado como nuevo jugador de Cienciano el 15 de noviembre, mediante sus redes sociales. (Club Cienciano)

Trayectoria del panameño

Alberto Quintero fue una de las piezas fundamentales de Universitario de Deportes en las últimas temporadas. El atacante anotó goles claves y dejó huella en el cuadro merengue, como en el año 2017, donde anotó 13 goles en 29 partidos. En el 2018, aunque sus números bajaron, marcó 5 goles en 23 partidos.

Posteriormente, luego de una lesión, dejó las canchas de abril a setiembre y después de eso, no volvió a ser el mismo. En el 2019, de 25 cotejos, solo en 4 pudo registrar goles y en 2020 y 2021, solo tuvo tres anotaciones por temporada.

Quintero debutó en el Chorrillo F.C. de su país en 2005, ha tenido experiencias en el fútbol español donde jugó en el Torrellano C. F., F. C. Cartagena y Ontinyent C. F. Además, se ha puesto la camiseta del Independiente de Medellín de Colombia, la del Lobos BUAP, C. F. Mérida, Mineros de Zacatecas de México, y el San Jose Earthquakes de Estados Unidos.

Las estadísticas de Quintero con Universitario de Deportes en la temporada 2022 no han sido tan buenas para el extremo derecho. Marcó 4 y dio 5 asistencias en 32 partidos disputados. Durante las seis temporadas con los cremas en total, el jugador, de 35 años, disputó 175 encuentros, anotando 33 tantos y dando 33 asistencias. Es así que ahora escribirá una nueva historia con la camiseta de Cienciano, la número once en su carrera.

