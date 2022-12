Jean Deza y el consejo de Franco Navarro a Leonel Álvarez: “Si se porta mal, le pegas”

Jean Deza firmó por Cienciano tras su paso por ADT.

Jean Deza es uno de los 11 fichajes de Cienciano para afrontar la Liga 1 y Copa Sudamericana 2023. El extremo habló sobre su relación con su director técnico Leonel Álvarez y se animó a contar una divertida anécdota con su exentrenador, Franco Navarro.

“Tengo la suerte que los técnicos me agarran bastante cariño y creo que está siendo muy importante en mi crecimiento, de muy buenos sentimientos, sabemos la calidad de jugador que ha sido, la verdad que me tiene bastante cariño como a todos, soy un poquito más engreído, la gente me jode, pero le agradezco porque esa confianza para uno es importante”, declaró el ‘Ratón’ sobre el DT colombiano.

En seguida, fue consultado por Franco Navarro, quien es considerado su padre futbolístico y lo dirigió en Universidad Técnica de Cajamarca y ADT, y reveló el consejo que le dio el ‘Pepón’ a su nuevo estratega. “Ayer justo lo llamamos con el profe ‘Leo’, han jugado juntos en Colombia, estaba escuchando sus anécdotas y le dice ‘si se porta mal, le pegas’. Me hizo reír”.

“Este tipo de jugadores, como mi persona, nos gusta que el comando técnico y el grupo nos mimen, que estén detrás de nosotros, que nos abracen, que nos digan que están con nosotros porque los futbolistas que siempre marcan diferencia, son los que siempre dan todo dentro y fuera de la cancha”, finalizó.

Leonel Álvarez y Franco Navarro

Leonel Álvarez ha sido mundialista como futbolista con la selección de Colombia, participó en dos ediciones, la Copa del Mundo de Italia 90 y de Estados Unidos 94. Asimismo, ha podido levantar el trofeo de la Copa Libertadores con Atlético Nacional en 1992.

En su etapa como jugador coincidió con el peruano Franco Navarro en Independiente de Medellín durante 1984 y 1986. El ‘Pepón’ no era el único representante nacional de dicho conjunto, sino también Jorge Olaechea (defensor) y Eduardo Malásquez (volante).

Leonel Álvarez se desempeñaba como mediocampista, mientras que Franco Navarro era delantero.

Preparación de Cienciano

El comando técnico y directiva del ‘papá' decidió realizar los primeros días de pretemporada en Bolivia, exactamente en el complejo deportivo de Always Ready. Ahora, viene entrenando en Cieneguilla para llegar en óptimas condiciones al inicio de la Liga 1 y Copa Sudamericana.

Hoy realizó un amistoso con el equipo de la agremiación y terminó en victoria de la escuadra de Leonel Álvarez por la mínima diferencia. El único gol fue hecho por Rodrigo Rodríguez, canterano de los cusqueños.

Jean Deza volverá a jugar la Copa Sudamericana después de cuatro años.

Cienciano vs Universitario por Copa Sudamericana

Como regla del torneo organizado por Conmebol, los equipos peruanos se enfrentarán en la fase 1. En esa línea, Cienciano visitará a Universitario de Deportes el jueves 9 de enero a las 21:00 (horario local) en el estadio Monumental de Ate. El ganador clasificará a la fase de grupos.

Los otros refuerzos de Cienciano

- Patricio Álvarez (arquero)

- Franco Medina (defensa)

- Iván Santillán (defensa)

- Luis Garro (defensa)

- Ángel Ojeda (defensa)

- Claudio Torrejón (volante)

- Víctor Cedron (volante)

- Alberto Quintero (volante)

- Paolo Hurtado (volante)

- Leonel Álvarez (técnico)

