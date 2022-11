Magaly Medina y los 25 años en TV de una diva: “Sin el público y mis enemigos no tendría el éxito que tengo”

Magaly Medina celebra 25 años de carrera en la televisión. Instagram

El pasado sábado 29 de octubre, Magaly Medina celebró a lo grande sus 25 años de carrera en TV. Sin embargo, el día central es este 1 de noviembre, una fecha en que la conductora entró a los hogares con su primer programa para quedarse. La periodista brindó una entrevista a Infobae, donde señala que no ha sido fácil, ha tenido que sacrificar mucho, pero a cambio ha recibido grandes satisfacciones.

Asegura que nadie le dice qué hacer en su programa, sin embargo, confiesa que estos 25 años ha contado con dos importantes aliados, quienes a lo largo del tiempo se han convertido en sus grandes amigos, Ney Guerrero y Patrick Llamo, su primer y actual productor, respectivamente. Su lista de detractores es larga, y ella lo sabe. En esta entrevista, Magaly Medina no duda en referirse a ellos, además de poner en su lugar a otros, quienes han puesto en tela de juicio su credibilidad y deseo de empoderar a las mujeres.

Ney Guerrero ha sido pieza fundamental para tu éxito, ¿lo consideras así?

Sí, claro. Ney Guerrero fue mi primer productor, a los largo de los años se convirtió no solo en eso. El productor para un conductor de televisión es una pieza importante, es el lado donde tú te apoyas muchísimo. Me pasa también con Patrick Llamo, quien terminó siendo un gran amigo, un confesor, un confidente. Y no solo es eso, es como tu protector, el productor es muy importante. Ney Guerrero, es eso para mi, yo puedo tener un día muy malo, pero él está ahí.

Lo demostró cuando estuvieron en la cárcel...

En la época que nosotros estuvimos en la cárcel, se preocupó de mi, pese a que él también estaba encerrado, se preocupaba mucho de mi salud mental, fue un super apoyo para mi estando en prisión. Yo no tengo palabras para agradecerle, es el amigo que está ahí, siempre va a estar ahí.

Es un claro ejemplo que se puede ser amigo de un ex...

Claro, ha habido cariño. Cuando hay cariño y las cosas han terminado bien, de manera civilizada, se puede. Yo he seguido trabajando muchos años con él, después de ser mi pareja. Nosotros ya estábamos separados cuando estuvimos en la cárcel, él tenía novia, con anillo y todo, la Erika Beleván. Nos hemos convertido como una especie de hermanos, nos queremos mucho, reniega mucho conmigo, nos peleamos, como lo hacen los hermanos.

La carrera no solo te ha dado a un gran amigo, sino también detractores. Gisela Valcárcel, Rodrigo González, Melissa Paredes, Janet Barboza, y sigue la lista. ¿Tú cómo lo tomas?

Siempre van a salir detractores en determinadas épocas. He tenido enemigos de todo tipo, poderosos, no poderosos, algunos que ladran y otros mucho más fuertes. Sin enemigos y el público no tendría el éxito que tengo. A medida que uno va ascendiendo va haber envidias, gente que te tire piedras, que te ponga cabe para que te caigas y que critiquen todo lo que hagas, pero es parte de, somos personajes públicos y mediáticos. Estamos en TV para que la gente nos critique, pero nos vea. Yo puedo decir que tengo muchos detractores dentro de la farándula, pero también tengo un público bastante grande que me sigue y son más, y me siento afortunada por eso.

¿Y no te duele que uno de tus mayores críticos sea una persona que fue en su momento tu gran amigo, Rodrigo González?

No, ni me interesa su crítica, tanto así que ni la escucho. A veces mi productor me dice, fulano dijo tal cosa, yo me levanto de hombros. Todo el mundo es libre de criticarme haya sido o no mi amigo. Quiere decir que, finalmente, nunca fue tu amigo. Hay amistades verdaderas y otras que no, que con el paso del tiempo se transforman, puede ser. Yo creo que en el camino, así como dejas parejas, dejas amigos e incluso familias, porque hay gente que no crecen como tú y vas encontrando rumbos, y no puedes cargar con ciertas personas como mochilas, debes aprender a soltar.

¿Y decidiste soltarlo?

He aprendido a soltar desde hace mucho tiempo, cuando algo es tóxico o dañino, hay que apartarlo. Hay amistades que se convierten en amistades tóxicas o dañinas, que quieren dirigir tu vida, que quieren que hagas lo que ellos quieren, y yo soy una rebelde, nadie me ha dicho por dónde tengo que ir, yo prefiero cometer errores en el camino, caerme y volverme a levantar, pero prefiero dirigir mi vida yo, y no que la dirijan otros. Justamente el éxito de mi programa es porque nunca le hice caso a otras personas que quería decirme cómo dirigir el programa, yo lo hago a mi manera.

Gisela Valcárcel es tu enemiga más fuerte, ambas se han declarado la guerra a su estilo...

Nuestras peleas siempre han sido bastante virulentas, yo creo que ella lanza sus dardos y a mi me gusta responderle igual. No me gusta que mienta, y ella es muy mentirosa cuando habla, cree que nosotros no tenemos memoria, y sí la tenemos. Ella ha sido muy ofensiva conmigo, con mi programa y con mi gente muchísimo tiempo, pero claro, ella va a la televisión y se persigna, habla suavecito y siempre intenta pasar como la buenita del cuento, pero no lo es. Yo no le tengo envidia ni odio, yo no compito con ella, no está en mi horario. Básicamente nuestro desencuentro viene de que yo le critico su actitud farsante, esa doble cara que tiene, la hipocresía y la falsedad, porque no tolero personas falsas, es esa la raíz de nuestras divergencias.

Se te acusó de no apoyar realmente a las mujeres porque las críticas con dureza, ¿cómo tomas esta crítica?

Eso es mentira, eso dicen las criticadas, eso dicen las Melissa Paredes, las personas ampayadas por mi, que son criticables y mediáticas, yo no critico a las mujeres, no estoy criticando de manera general a las mujeres, yo soy una gran defensora de ellas, soy una persona que me encanta empoderarlas, creo ser un referente para muchas de ellas y yo no denigro a las mujeres, yo criticó con nombre propio, a Melissa Paredes, a las huachafas, a las atorrantes, a las snack, a las infieles, a esas las critico, a las que realmente no responden a ciertos códigos y valores, a ellas.

¿Qué buscan señalándote?

Estas mentirosas y falsas buscan victimizarse, dicen ‘ella critica a las mujeres, ella nos denigran’. No, por favor, que las Melissa Paredes no se pongan en un solo saco con el resto de nosotros, porque no hay punto de comparación.

Estos 25 de carrera en TV te ha dado satisfacciones pero también te ha quitado mucho, ¿lo has sentido así?

La fama es un ejercicio bastante solitario, la gente que lo ha vivido lo sabe, pero con todo y eso, volvería a hacerlo igual, porque me ha permitido hacer felices a muchas personas, a la gente que más amo. El éxito viene acompañado de dinero, eso es cierto, pero el dinero te sirve para eso, para comprar momentos. Nadie me va a quitar de mi corazón lo que sentí cuando mis padres podían viajar. Creo que lo han hecho más que yo, han tenido esa suerte. Viven cómodamente, mi padre ya es una persona mayor, enfermo, al que le puedo pagar enfermeras, de eso me siento feliz.

También te ha permitido apoyar a tu familia...

Si, a mi me alegra tener a mi sobrino estudiando una carrera en Inglaterra, me siento feliz de las cosas que le puedo dar, a ayudarlo a conseguir sus metas. Yo me siento feliz de haberle dado a mis padres muchas satisfacciones, eso ni cárcel ni las críticas o insultos me va a quitar la sonrisa del rostro, es lo que Magaly TV me ha ayudado a conseguir. Cualquier cosa que me haya traído de malo, lo compensa con todo lo que he podido hacer por la gente que quiero.

Lo asumes como tal...

Es parte de mi vida, lo asumo como tal. No hay otra.

¿Sientes que te has regulado mucho en estos 25 años?

Claro, uno se va regulando, yo ya no soy la potra salvaje de al principio, tienes que irte regulando, encontrando cierto nivel, ya no necesitas ser tan altisonante para hacerte escuchar, yo creo que no. Me he puesto una persona más equilibrada, porque finalmente la madurez te llega a nivel personal y a nivel de conducción.

¿Y no te gustaría buscar la internacionalización como conductora?

Alguna vez ya tuve una oportunidad que se frustro, que no vale la pena contar, yo confío en mi destino. Si no fue, no será, no me quita el sueño, me gusta lo que hago acá.

¿Qué mensaje le darías a tu público tras cumplir tus bodas de plata en la TV?

Yo sigo agradeciendo, yo me siento afortunada por el público que tengo, porque críticos o no, la gente me sigue viendo, y eso tengo que agradecerlo toda la vida. Más aún en esta etapa, donde más jóvenes han descubierto el programa gracias a las redes sociales, y gustan de Magaly TV, eso me encanta, que nuevas generaciones me comiencen a ver, algo encontrarán que les gusta, y eso me agrada. Solo puedo decir, ¡gracias!

