Jely Reátegui sorprendió al enviarle una carta a Gisela Valcárcel por Navidad: “Regálame un teatro”

Jely Reátegui le envió carta a Gisela Valcárcel.

Jely Reátegui hizo de las suyas en Instagram. La actriz peruana aprovechó las vísperas de Navidad para enviarle una carta a Gisela Valcárcel, quien en los últimos días fue duramente criticada por haberle dicho a un grupo de niños que Papá Noel no existe.

Por esa razón, la artista decidió usar sus redes sociales para hacer una divertida y curiosa publicación que ha llamado la atención de todos sus seguidores. Jely tomó a Gisela como si fuera Papá Noel y le escribió para pedirle uno de sus deseos en esta fecha. Sorprendentemente, le solicitó que le regale un teatro.

“Carta para Gisela Valcárcel: “Hola señito, buenas, oye regálame un teatro porfa, algo chiquito no más, para hacer mis cositas. Pd: me ha dado una pena lo de Papá Noel! Espero que solucionen pronto sus problemas. Harta me tienen.” (Archivo adjunto: una foto de hace tiempo, de un nacimiento que hice en cerámica en frío. Una obra de arte)”, señaló en el post que acompañó de la fotografía que describió.

Jely Reátegui le mandó carta de Gisela Valcárcel. (Instagram)

La reacción de los cibernautas fue inmediata y más de uno celebró la hazaña de la actriz. Muchos de sus seguidores aseguraron que también le escribirían una carta a la presentadora de ‘El Gran Show’. Mientras que otros solo se divirtieron con este post.

“Hagamos miles de cartas a la nueva santa”, “Señito, una agencia pa mí”, “Escribiendo nuestras cartas en 321″, “Esto fue demasiado”, “Ahora ya no se le pide a santa sino a Gise jajaja”, “Te amo Jely jajaja”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Usuarios reaccionaron a post de Jely Reátegui. (Instagram)

¿Qué dijo Gisela Valcárcel sobre Papá Noel?

Tras el fin de ‘El Gran Show’, Gisela Valcárcel y los miembros de su equipo hicieron una chocolatada navideña en el distrito de San Juan de Lurigancho, lugar al que también llevaron regalos por esta fecha. Sin embargo, cuando la conductora tomó el micrófono para dar unas palabras en su evento, sorprendió con unas declaraciones que causaron revuelo.

“Hoy venimos a decirle a ustedes, Feliz Navidad. La Navidad a veces se usa de pretexto a Papá Noel, pero si saben que Papá Noel no existe, ¿no? (...) Aquí si saben la verdad. Papá Noel no existe, es algo creado por el humano y del que no estamos en desacuerdo, porque está muy bien y nos alegra, pero la Navidad tiene un protagonista y es Jesús”, expresó la madre de Ethel Pozo.

Gisela Valcárcel rompe ilusión de niños en chocolatada navideña: “Papá Noel no existe”. | TikTok.

Aunque luego intentó defender sus creencias y su posición, personajes como Rodrigo González y Magaly Medina criticaron que se tome la libertad de romperle la ilusión a cientos de niños, quienes esperan esta fecha con la ilusión de la llegada de Santa Claus. Del mismo modo, en redes sociales el video se viralizó y se llenó de comentarios en contra de la presentadora.

