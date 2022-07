Jely Reátegui se inspiró en Magaly Medina para su reciente cinta: “Mi personaje es morboso y con la lengua ácida” | ENTREVISTA

Jely Reátegui forma parte de "La verdad de Xanaxtasia", película peruana. (Foto: Instagram/@jelyreategui)

Hace tres meses, la actriz peruana Jely Reátegui alistó sus maletas y se mudó a Nueva York, Estados Unidos, en busca de nuevas oportunidades para desarrollar su carrera artística. Una vez instalada en La Gran Manzana, recibió la llamada de Xanaxtasia, personaje de Diego Muñoz, para invitarla a formar parte de un proyecto de comedia sin precedentes.

Fue así que la artista de 34 años aceptó integrar el elenco de “La verdad de Xanaxtasia”, cinta nacional que cuenta la historia de la popular drag queen y que se estrenó de manera virtual este jueves 14 de julio. Su personaje, una periodista de espectáculos, dará de qué hablar en pantalla.

Infobae conversó con Jely sobre su papel en la comedia y también nos dio su opinión sobre el apoyo que recibe el cine peruano por parte de la audiencia, que la ha llevado en más de una ocasión a ser titulares de varias portadas.

Jely, ¿cómo te animaste a formar parte de “La verdad de Xanaxtasia”? Supongo que has oído hablar de ella desde mucho antes…

Yo soy fan de Xanastasia desde que sé que existe. Es un personaje icónico y representativo no solo para la comunidad LGTBQ, sino para la comedia en el Perú. Siempre la he admirado mucho y me encanta su trabajo. Yo estaba en Nueva York cuando me propuso ser parte del proyecto. No la pensé dos veces y dije que sí, hagámoslo. Viajé exclusivamente para las grabaciones y luego regresé. Fue increíble. Soy feliz de participar, además nos hemos reído mucho.

¿Nos puedes hablar un poco sobre tu personaje?

Mi personaje es una fusión entre Magaly Medina, Mónica Chang y el cliché de una periodista de espectáculos. Un personaje bien representativo que existe en la televisión peruana, que es muy odiado. Me dieron la oportunidad de burlarme de ese tipo de personaje, y yo feliz. Me divertí mucho.

¿Qué características crees que tiene este personaje cliché, el que se puede ver en la pantalla chica hoy en día?

El cliché de periodista de espectáculo es morbosa, con lengua ácida. Por eso me burlé de toda esa representación porque es personaje que existe en la televisión. Me dieron mucha licencia para jugar, mucha libertad.

La cinta narra la historia de una popular drag queen. ¿Crees que existe un mayor interés por llevar al cine temas de la comunidad LGTBQ+?

Mientras más cosas se hagan, el público podrá elegir qué cosas ver y qué cosas, no. El público lo que tiene que hacer es ir a ver las cosas, pero depende mucho de probar y de tratar cosas nuevas, que te dé genuinamente risa. Xanastasia da mucho risa en redes y llevarlo al cine, me parece un golazo.

En el reparto se encuentran los influencers Salandela y Percy Pls, pese a que no tienen experiencia en la actuación. Tu opinión sobre la incursión de personas que no se dedican a la actuación ha sido clara…

Si los han llamado es porque los necesitan y está bien. Me parece que está bien. Chévere. Si los llaman es porque cada actor, influencer, persona, que sé yo, su juego aporta a la historia y me parece que está genial.

Siempre se ha dicho que la audiencia no suele apoyar al cine peruano, ¿cuál es tu percepción?

Hay mucho prejuicio de manera general, es algo que debemos trabajar, desarrollar nuestro sentido de comunidad. Hay mucho prejuicio que por el simple hecho de ser peruano es una caca. No, creo que hay opciones, mucha variedad de cosas. El cine comercial no es el único cine que se hace, hay independiente pero si no hay público no irá creciendo. Por eso es fundamental que vayan las primeras fechas del estreno de una película peruana.

“Hasta que nos volvamos a encontrar” llegó a Netflix, pero no se salvó de las críticas… (Jely participó en la cinta)

Me parece que si no te gusta la película, no la veas. Si te gusta, mírala y recomiéndala. Hay mucho prejuicio, hay que ver y apoyar. No tengo más opinión de eso. La única manera de que el cine crezca es que el público vaya a ver películas. Hay un montón, pero no las ven. Hay hasta funciones gratuitas que se hacen al aire libre o centros culturales, que son menos promocionadas porque cuestan dinero si no hay una marca que las patrocine.

Has opinado sobre esto en redes sociales y cerraste tu cuenta de Twitter debido a los detractores…

Sí, es ir como a la boca del lobo. Sigo pensando lo mismo, pero ahora tengo que ver dónde lo digo y dónde no. No he cambiado de opinión en ese sentido. Hay que desarrollar nuestro sentido de la comunidad. Es un trabajo colectivo que no termina con la realización de la película, sino con la audiencia.

¿Cómo es ahora tu relación con las redes sociales? ¿te limitas a la hora de compartir algo?

Es una relación de amor odio. Yo publico lo que me divierte, y a veces, no. Depende de mi estado de ánimo, y si tengo algo para compartir o no. No es que tenga que cumplir una agenda determinada o hacerlo por seguidores. Si tengo algo que compartir que me divierte, lo hago y si no, no.

Te fuiste a vivir a Nueva York en abril de este año, ¿cómo ha sido para ti esta experiencia?

Ha sido un buen cambio. Ha sido intenso, duro, chévere, muchas cosas. Creo que está bueno de la comodidad y de lo conocido para aventurarte a ver qué cosas nuevas salen. He empezado a crear desde otro lugar. He conocido gente maravillosa que me ha despertado otro tipo de interés de crear y en otros formatos, cosas con el cuerpo, la escritura y la dirección. Ha sido bien nutritivo este viaje, como todos. Éste particularmente ha sido intenso.

¿Tienes pensado volver al Perú?

Estoy yendo esta semana porque estoy grabando el Show de Larry, un proyecto que tengo con el Señor Zeta y el Chino Punto. Me emociona mucho regresar a grabar. Y de ahí tengo un par de proyectitos más que no puedo comentar aún. Estoy creando desde otro lugar como, por ejemplo, jugar con la dirección.

