Keiko Fujimori llama a Roberto Sánchez “aliado de un asesino” y él la acusa de ser “socia de los asesinatos de Dina Boluarte”

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, acusó este domingo al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, de ser el “aliado de un asesino de policías” por su cercanía con el jefe etnocacerista Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala.
“Usted, el ocho de abril, en el último mitin de primera vuelta, dijo lo siguiente: ‘La lucha contra el crimen estará en manos del compatriota Antauro Humala’. Los peruanos quieren saber, ¿va a estar Antauro Humala a su lado?”, preguntó la política durante el debate televisado previo a la segunda vuelta del 7 de junio.
Humala, quien ha mostrado apoyo a la candidatura de Sánchez, obtuvo la libertad en 2022 después de cumplir una condena de 19 años por el Andahuaylazo, una sublevación militar contra el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) que incluyó la toma de una comisaría en Andahuaylas, donde murieron cuatro policías.
Tras obtener la libertad, fundó el partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (Antauro), cuya inscripción fue rechazada por los organismos electorales.
PUBLICIDAD
Frente a esta situación, Humala estableció una alianza con Sánchez para que sus seguidores integraran las listas parlamentarias de Juntos por el Perú, aunque ninguno consiguió un escaño en la votación de los días 12 y 13 de abril.
Luego de la acusación de Fujimori, el aspirante presidencial respondió calificándola de “socia” de la expresidenta Dina Boluarte, contra quien se registraron protestas en las que murieron alrededor de cincuenta personas, principalmente en el sur, donde se produjo una represión policial.
“A usted, señora Keiko, no le ha importado la vida de más de cincuenta compatriotas con su socia Dina Boluarte, cubierta con impunidad, archivando la investigación, burlándose del pueblo. Yo rechazo la violencia venga de donde venga. En Juntos por el Perú apostamos por la paz, por la vida. Si alguien tiene causas pendientes con la justicia, que dé cuenta. Yo defiendo la vida, soy un hombre de paz”, afirmó.
PUBLICIDAD
La hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), cuya bancada parlamentaria se opuso de manera unánime a las seis mociones de vacancia contra la exjefa de Estado, replicó que Boluarte integró el equipo de Sánchez al presentarse en la fórmula del expresidente Pedro Castillo, su aliado.
“Nosotros convocamos a un adelanto de elecciones, cosa que usted no hizo”, señaló. Sánchez replicó: “Señora Keiko, usted sigue mintiendo. Su propio hoy senador electo, Miguel Torres, ha dicho que tuvieron que complotar, conspirar con la Fiscalía, la mayoría parlamentaria que ustedes eligen, los medios de comunicación, porque habían decidido sacarlo a cualquier precio a un gobierno constitucional, al margen de la ley”.
“Ustedes han liderado eso, ¿no se da cuenta? El daño que le ha hecho a la democracia. Vacancia, vacancia, vacancia desde el día del Parlamento, cuando usted ganó 63 curules y desde allí, en vez de procurar esa propia estabilidad, se ha agudizado el caos y el desorden. ¿Qué le dice usted al Perú? ¿Cuáles son sus respuestas? Allí está su responsabilidad. Nosotros sí creemos en un orden con justicia, con democracia, con derechos humanos", concluyó.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Debate presidencial 2026 HOY EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez presentan sus propuestas e intercambian ideas
El último encuentro entre los candidatos que disputan la presidencia de la República llega tras un paro agrario, transportistas amenazados de muerte y casi un cuarto del electorado sin definir su voto. Conoce cómo serán los bloques y todos los detalles de este debate previo al 7 de junio
Diego Enríquez le pidió perdón a la hinchada de Sporting Cristal tras nueva derrota en el Torneo Apertura de Liga 1 2026
El arquero celeste se mostró autocrítico al evaluar el rendimiento del equipo, señalando la incomodidad por la posición en la tabla y comprometiéndose a mejorar la actitud y entrega dentro del campo para los próximos desafíos
La reacción de Brandon Palacios ante interés de clubes de la capital para el Torneo Clausura 2026: “Para seguir creciendo”
El talentoso volante se pronunció sobre las versiones que lo vinculan con ‘grones’ y rimenses. Conoce todo lo que dijo luego de empate ante Alianza Lima en Cajamarca por Liga 1 2026
Gianella Marquina anuncia la llegada de su bebé con románticas fotografías y un mensaje lleno de amor: “Ahora seremos 3”
La hija de Melissa Klug sorprendió a sus seguidores al mostrar su ecografía y dedicar un conmovedor mensaje a su futuro bebé
Propuestas de Roberto Sánchez en seguridad: depurar la PNP, derogar ‘leyes procrimen’ y crear fuerza de investigaciones
El candidato de Juntos por el Perú presentó los ejes de su plan de seguridad en el debate televisado frente a Keiko Fujimori
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD