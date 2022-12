Gisela Valcárcel se defiende de las críticas: “Creo en Jesús aunque de niña esperaba a Papá Noel”

Gisela Valcárcel se defiende de las críticas por decir que Papá Noel no existe | América TV

Gisela Valcárcel se refirió, una vez más, a las críticas que ha recibido por sus declaraciones en una chocolatada que realizó en San Juan de Lurigancho. Allí, la presentadora afirmó que Papá Noel no existía, delante de un grupo de niños que esperaban con ilusión regalos por estas fiestas.

Tras ello, la conductora explicó su postura y la razón por la que no cree en este personaje que trae los regalos a niños y afirmó que la Navidad significa el nacimiento de Jesús este 24 de diciembre. Aunque su video se hizo viral en las redes sociales, en su último programa del año, se defendió una vez más.

“El protagonista de esta navidad es Jesús. Por su puesto como muchos niños he creído en Papá Noel, pero cuando llegó el momento, tengo la bendición de haber sido tocada y creo en Dios, creo en Jesús, creo en el Espíritu santo”, expresó al inicio.

Gisela Valcárcel reafirma que Papá Noel no existe. (América TV)

Seguido, Gisela Valcárcel hizo una reflexión sobre su creencia en Dios y explicó por qué se siente tan identificada con él. “Si puedo reconocer la grandeza del Señor, cuando viviendo sola soy feliz, cuando habiendo buscado respuestas y cariño en personas pude encontrarlo en Dios, por eso creo que ahora mi corazón está mucho más libre para amar a alguien para saber que no debo esperar tanto que debo amar que ese es el camino”, agregó emotiva.

Finalmente, remarcó que lo que hizo fue afirmar a toda la comunidad que visitó en esa chocolatada, el verdadero significado para la Navidad y la razón por la que las familias se reúnen la noche del 24 de diciembre. “Ahí es donde levanté mi bandera y dije creo en Jesús aunque de niña haya esperado a Papá Noel, pero Jesús es el que nace en esta Navidad y al que celebramos y por el cual estamos aquí reunidos”, sentenció.

¿Qué dijo Gisela sobre Papá Noel?

En medio de la chocolatada a la que asistió, la presentadora tomó el micrófono y decidió hacer una reflexión por esta celebración. Sin embargo, terminó sorprendiendo a todo al señalar que Papá Noel no existía e incluso hizo una pregunta como afirmando que todos estaban enterados de esta afirmación

“Hoy venimos a decirle a ustedes, Feliz Navidad. La Navidad a veces se usa de pretexto a Papá Noel, pero si saben que Papá Noel no existe, ¿no? Aquí sí saben la verdad. Papá Noel no existe, es algo creado por el humano y del que no estamos en desacuerdo, porque está muy bien y nos alegra, pero la Navidad tiene un protagonista y es Jesús”, expresó la rubia conductora.

Gisela Valcárcel rompe ilusión de niños en chocolatada navideña: “Papá Noel no existe”. | TikTok.

