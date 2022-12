Edson Dávila cuestiona a Gisela Valcárcel por decir que no existe Papá Noel: “¿A raíz de qué lo dice?”

Fiel a su estilo, Edson Dávila lamentó que Gisela Valcárcel rompiera la ilusión de varios niños en un evento de Navidad. Como se recuerda, la conductora de TV dijo delante de una gran multitud, donde también había infantes, que Papá Noel existe, que era un invento.

“Hoy venimos a decirle a ustedes, Feliz Navidad. La Navidad a veces se usa de pretexto a Papá Noel, pero si saben que Papá Noel no existe, ¿no? (...) Aquí si saben la verdad”, dijo la conductora de TV en una chocolatada que organizó para los menores.

“Papá Noel no existe, es algo creado por el humano y del que no estamos en desacuerdo, porque está muy bien y nos alegra, pero la Navidad tiene un protagonista”, acotó la rubia.

Este video no tardó en ser viralizado y criticado por muchos, por desilusionar a los pequeños que ven estas fiestas como el nacimiento de Jesús, pero también la entrega de su regalo de parte de Papá Noel, un gordito bonachón que viene del Polo Norte.

Edson Dávila volvió a recordar las palabras de Gisela Valcárcel en una entrevista con ‘Estás en Todas’, e indicó que aprovechará su reunión para preguntarle por qué dijo eso y en que se basa para afirmarlo.

“Justo tengo una reunión con la jefa, voy a hablar con ella, porque yo soy directo. Voy a ser directo y le voy a decir a raíz de qué ella dice que no existe Papá Noel, ¿cuáles son (sus razones)? Los niños se han quedado secos, como cuando juegas inmóvil, así ha quedado. Entonces uno tiene que volver a devolverles esa sonrisa a los niños”, dijo con su característico humor.

Asimismo, aseguró que él sí sigue recibiendo regalos de Papá Noel y cree en él. “Todos los años recibo mis regalos por Papá Noel. Gracias, Santa”, acotó el bailarín.

Consultado por cómo pasará Navidad, el popular ‘Giselo’ indicó que lo hará con su familia, como todos los años. “En familia, con mis papis, mis hermanas. Todo muy bonito, ya es tradición comer su panetoncito, chocolate y pavo”, puntualizó.

¿Qué explicación dio Gisela Valcárcel por decir que no existe Papá Noel?

Después de ver todo el revuelo que causó el decir que Papá Noel no existe, Gisela Valcárcel decidió pronunciarse. Lejos de mostrar arrepentimiento, la rubia justificó su comentario.

“De verdad, sorprendida. Sí, dije eso, pero también dije que era lindo y que a mí me gusta Papá Noel, pero ustedes saben cual es la verdad. En realidad yo celebro la Navidad porque es el cumpleaños de Cristo, de Jesús, celebramos Navidad, por eso, eso fue lo que dije. Si los Papá Noel se han enojado conmigo, ¿qué hago? No sé, ahora qué hago con los Papá Noel”, expresó.

Quienes no le han perdonado fueron Yola Polatri, Rodrígo González y Magaly Medina, quienes no tardaron en pronunciarse a través de sus plataformas.

“Tú de frente vas e impones, tú no puedes ser así, no puedes imponer lo que quieres (...) ¿Tú quién eres? para hacer eso en una reunión?, es necesario que tengas que calcinarle los oídos así, y tomarte atribuciones que nadie te ha dado, que ningún padre te ha dado”, dijo bastante fastidiado el popular Peluchín.

“Es tan inconsciente la mujer que sigue justificándose y sigue diciendo que Papá Noel no existe. Los niños siempre tiene esa ilusión de que exista un Papá Noel, a mí me criaron con la idea de que Papá Noel existía y lo creí hasta bien grandota, y me gustó vivir con eso. Luego lo supe e igual, creo que a los niños le gusta esa fantasía e ilusión”, fue el comerio que hizo Magaly Medina en su programa.

