Propuestas de Roberto Sánchez en seguridad: depurar la PNP, derogar ‘leyes procrimen’ y crear fuerza de investigaciones

En un encendido discurso, el candidato expone los que considera los tres males de Perú: la criminalidad, la corrupción y la mafia política. Señala directamente al Congreso y a su oponente como responsables del caos y presenta su plan de lucha frontal contra el delito. | JNE

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, propuso este domingo en el debate televisado previo a la segunda vuelta una serie de acciones contra la inseguridad ciudadana, una problemática que, según sus estimaciones, afecta directamente a “siete peruanos” que mueren cada día.

“Más de cien chóferes transportistas han sido asesinados. Miles de ellos ya no quieren trabajar. ¿Quién va a sostener sus familias, sus economías?”, advirtió durante su intervención.

Entre sus propuestas, sostuvo que es necesario limpiar la Policía Nacional del Perú (PNP) “de los malos elementos, recuperarlos, profesionalizarlos”, así como “poner inteligencia para el servicio y crear una policía de investigaciones del Perú para que sean eficaces”.

El candidato propuso aumentar el sueldo de los efectivos, lo que significa “pagarles su deuda social del 2%”. Además, desafió a derogar las llamadas leyes procrimen, un paquete de normas aprobadas por el Congreso que, según especialistas, fiscales y sectores políticos, debilitan la lucha contra la criminalidad organizada, favorecen la impunidad y benefician a redes de corrupción.

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Planteó “poner inteligencia para el servicio” como herramienta central en la lucha contra el crimen

“¿Está dispuesta la señora Fujimori a derogar las leyes procrímenes? ¿Qué le dice al Perú?”, cuestionó a la lideresa de Fuerza Popular, con quien se enfrentará en el balotaje del próximo 7 de junio.

Contraparte

Por su parte, la candidata planteó un enfoque de seguridad basado en el despliegue inmediato de policías y militares, la persecución financiera del delito y una reforma estructural del sistema de justicia. “Nuestro país vive un mundo al revés. Los militares y policías son perseguidos. Los vecinos viven enrejados y los delincuentes, libres y bien gracias”, señaló al citar los 2.400 homicidios y más de 25.000 denuncias por extorsión registradas en 2025.

Seguidamente, anunció la implementación del Plan de Pacificación Nacional desde el primer día de gobierno, con patrullajes de 24 horas en buses metropolitanos. Justificó la medida por la “doble extorsión” que sufren transportistas y pasajeros, tanto por parte de organizaciones criminales como del Estado.

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En la lucha contra las redes de extorsión, propuso coordinar con entidades financieras y plataformas de pago para identificar, rastrear y bloquear el dinero ilícito. Además, planteó la expulsión inmediata de migrantes ilegales que cometan delitos y la formación de fuerzas de tarea integradas por Policía, Fiscalía, Fuerzas Armadas y población civil.

Sánchez desafió a derogar un paquete de normas aprobadas por el Congreso que, según analistas y sectores políticos, facilitan la impunidad y favorecen a redes de corrupción. Interpeló a Keiko Fujimori sobre su disposición para eliminar estas leyes

Además, Fujimori advirtió que “en la frontera con Ecuador, solo hay dos patrullas” y propuso que las Fuerzas Armadas asuman el control para cortar las rutas del crimen organizado.

En relación al sistema penitenciario, sostuvo que las personas privadas de libertad deben trabajar para costear su alimentación y reparar a la sociedad mediante obras de infraestructura: “construirán losas, pistas y escaleras”, precisó.

Finalmente, Fujimori sostuvo que la inteligencia será clave en su estrategia: “La inteligencia derrotó al terrorismo y ahora la volveremos a usar para derrotar la criminalidad”. También prometió una Policía Nacional “modelo, bien equipada, transparente y muy capacitada”, haciendo énfasis en la necesidad de recuperar la confianza ciudadana.

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