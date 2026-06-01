Pregunta sobre homofobia quedó sin respuesta en el debate presidencial: Sánchez y Fujimori omitieron pronunciarse sobre el tema

Carolina Castañeda Arzápalo, ciudadana de Lima, dirige una pregunta a los candidatos presidenciales sobre qué medidas tomarían para prevenir y combatir la discriminación, el racismo y la homofobia en el país. | JNE

Una pregunta ciudadana sobre discriminación, racismo y homofobia abrió uno de los momentos más sensibles del Debate Presidencial 2026. Sin embargo, pese a que la consulta mencionó de forma explícita las tres problemáticas, ninguno de los candidatos desarrolló propuestas concretas relacionadas con la violencia o exclusión que enfrentan las personas de la comunidad LGTBIQ+, concentrando sus intervenciones en otros asuntos.

El intercambio se produjo durante el bloque dedicado al fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, cuando una ciudadana de San Martín de Porres preguntó qué medidas adoptarían los postulantes en un eventual gobierno para prevenir y combatir las distintas formas de discriminación que persisten en el país. Aunque la interrogante incluía referencias específicas al racismo y la homofobia, las respuestas se alejaron progresivamente del tema inicial y derivaron hacia otros debates políticos.

La pregunta ciudadana incluyó la homofobia, pero las respuestas se enfocaron en otros temas

Composición: Infobae Perú

La consulta fue formulada por Carolina Isabel Castañeda, representante del distrito de San Martín de Porres, quien planteó una pregunta directa a ambos aspirantes presidenciales.

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“El Perú presenta un alto índice de discriminación, racismo y homofobia. En un eventual gobierno suyo, ¿qué medidas se tomarían para prevenir y combatir dichas formas de exclusión y violencia?”, señaló.

El primero en responder fue Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, quien sostuvo que la lucha contra la discriminación debe convertirse en una política de Estado. Durante su intervención mencionó el racismo, la diversidad cultural y la necesidad de fortalecer la interculturalidad en instituciones como la educación y la justicia.

“Hoy en el Perú se vive mucho racismo, mucha discriminación. Necesitamos avanzar reconociendo la diversidad, reconociendo la interculturalidad”, afirmó.

El aspirante también hizo referencia a los pueblos quechuas, aimaras y amazónicos, además de cuestionar la ausencia del Estado en distintas regiones del país. Asimismo, vinculó la lucha contra la discriminación con el respeto a los derechos humanos y el acceso a la justicia.

No obstante, durante su exposición inicial no hizo referencia específica a la homofobia, uno de los puntos centrales incluidos en la pregunta ciudadana.

Por su parte, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, coincidió en que la discriminación continúa siendo un problema en el país y señaló que su prevención debe comenzar desde la educación.

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“Esto se tiene que prevenir primero a través de la educación. La currícula escolar tiene que ser mejorada y tiene que ser cambiada”, indicó.

Posteriormente, la lideresa fujimorista centró su intervención en la falta de presencia estatal en comunidades alejadas del país, especialmente en la Amazonía, donde aseguró haber constatado carencias durante recientes recorridos de campaña.

Al igual que ocurrió con la participación de Sánchez, la respuesta de Fujimori no abordó de manera directa el tema de la homofobia ni incluyó propuestas específicas relacionadas con esa problemática.

El intercambio derivó hacia derechos humanos, carreteras y acusaciones políticas

Peru's right-wing presidential candidate Keiko Fujimori and leftist candidate Roberto Sanchez gesture before a televised debate, ahead of the June 7 runoff presidential vote, in Lima, Peru, May 31, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

A medida que avanzó el segmento de interacción, las intervenciones se alejaron cada vez más de la pregunta original. En sus siguientes participaciones, Roberto Sánchez trasladó el debate hacia la situación de los derechos humanos y los hechos ocurridos durante las protestas sociales registradas en el sur del país.

El candidato cuestionó la falta de resultados en las investigaciones por las muertes registradas durante las movilizaciones y sostuvo que la igualdad ante la ley sigue siendo una deuda pendiente para amplios sectores de la población.

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“¿De qué democracia, de qué igualdad, de qué cero discriminación se está hablando?”, manifestó.

La discusión tomó luego otro rumbo cuando Keiko Fujimori vinculó la presencia del Estado con el desarrollo de infraestructura vial. Durante varios minutos expuso propuestas relacionadas con la ampliación de carreteras, la construcción de vías de penetración y la mejora de la conectividad nacional.

La candidata mencionó proyectos para la Panamericana, la Carretera Central y diversas rutas que conectan la costa con la sierra y la Amazonía, argumentando que esas obras permitirían reducir brechas históricas en distintas regiones.

Posteriormente, Sánchez volvió a intervenir para insistir en la importancia de los derechos humanos y planteó fortalecer la participación peruana en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el Pacto de San José de Costa Rica.

La etapa final del intercambio derivó en cuestionamientos políticos entre ambos contendores. Fujimori criticó la cercanía de sectores aliados de Sánchez con Antauro Humala, mientras que el representante de Juntos por el Perú mantuvo sus cuestionamientos sobre justicia y reparación para las víctimas de las protestas.

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Al cierre del segmento, la pregunta inicial sobre las medidas concretas para enfrentar la homofobia, el racismo y otras formas de exclusión no recibió respuestas específicas por parte de ninguno de los dos candidatos, quienes enfocaron sus intervenciones en temas vinculados a derechos humanos, infraestructura, presencia estatal y confrontación política.