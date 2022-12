Gianluca Lapadula llegó a Cagliari este 2022.

Gianluca Lapadula sorprendió a hinchas de Cagliari por Navidad. El integrante de la selección peruana, junto a un compañero, asistió a los hogares de los simpatizantes del club que milita en la Serie B de Italia y compartió un momento emotivo.

Pese a llevar poco tiempo en el elenco isleño, ‘Lapagol’ se ha vuelto en un personaje muy querido por los fanáticos. Por esa razón, protagonizó video por una de las festividades más importantes del año. El peruano dio regalos a grandes y chicos.

“Hace unas semanas repartimos regalos a domicilio en Cagliari, eligiendo al azar entre las calles de la ciudad: los ojos brillantes de grandes y pequeños, el asombro y la alegría de poder acoger a dos jugadores ‘rossoblu’ en su salón nos recordaban una vez más a la importancia de esta camiseta”, se puede leer en la descripción del video en Youtube.

Asimismo, Cagliari le hizo una invitación a sus hinchas. “Nos vemos el lunes en el estadio, para desearnos un feliz cumpleaños, despedir juntos un 2022 que queremos dejar atrás para siempre y mirar con ilusión un 2023 donde poder afrontar lo nuevo retos Se lo debemos a los que sufren de estos colores, nos lo debemos a nosotros mismos”.

Por otro lado, la Lega B también saludó a sus seguidores por redes sociales. “Feliz Navidad a todos los fans del campeonato italiano”, escribió acompañado de una imagen con jugadores de los diferentes equipos del ascenso. Lapadula figuró en la postal en representación de su club.

Nuevo técnico de Lapadula

Fabio Liverani fue cesado de su puesto por el presente de Cagliari, que se ubica en la decimocuarta casilla a catorce puntos del primer lugar. En ese sentido, el club de Gianluca Lapadula anunció la incorporación de su nuevo entrenador, Claudio Ranieri, quien volvió después de 32 años.

El estratega italiano tiene un currículum muy largo y sobre todo exitoso. Pasó por clubes importantes como Atlético Madrid, Juventus, Roma y hasta la selección de Grecia. Su título más importante fue la Premier League con Leicester City en 2016. Su última experiencia fue en el Watford.

“Vuelvo a Cagliari: siempre lo he sabido, lo declaré ya entonces, en el momento de mi partida. Cagliari me hizo entender que tal vez podría hacerlo en mi trabajo, había encontrado todos los elementos que me ayudaron en esos tres años: fanáticos, jugadores, entrenadores, todos éramos uno”, fueron sus primeras palabras como flamante DT de Cagliari.

Claudio Ranieri fue premiado como el mejor jugador por The Best en 2016.

El 2022 de Lapadula

El futbolista peruano comenzó este año en Benevento, con el cual estuvo cerca de lograr el ascenso y fue goleador. Después, decidió cambiar de aires y fichó por Cagliari. Ha disputado 19 partidos y ha marcado siete goles hasta el momento.

Gianluca Lapadula tendrá un último partido previo al cierre de este 2022. Cagliari se medirá a Cosenza Calcio por la jornada 19 de la Serie B. Este partido está programado para el lunes 26 de diciembre a las 9:00 (hora peruana) en la Arena Cerdeña.

