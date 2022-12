Gianluca Lapadula y su promesa a Juan Reynoso para no perderse ningún partido de la selección peruana

Gianluca Lapadula solo ha disputado dos de los cuatro partidos de la era Juan Reynoso.

Juan Reynoso y Gianluca Lapadula tiene una relación muy estrecha. Esto fue confirmado por el técnico de la selección peruana en una reciente conferencia de prensa. El estratega nacional señaló que mantiene comunicación con el delantero y contó que él le hizo una promesa para no perderse ningún partido de la ‘bicolor’.

“Con Gianluca hablamos más de lo que ustedes piensan, la verdad que está en modo goleador como le digo y se quedó con muchas ganas de venir a colaborar en la fecha FIFA de noviembre”, declaró el ‘Cabezón’ en primera instancia.

Luego, Máximo detalló la promesa que el ‘Bambino’ le hizo. “En mitad de broma, me decía ‘profe voy a hacer goles todas las semanas para que el equipo mejore y me den la autorización de viajar’, la verdad que no ha parado de hacer goles desde el momento en que hablamos”.

Gianluca Lapadula no pudo estar en las victorias frente a la selección de Paraguay y Bolivia, debido a que la fecha de amistosos solo era considerada FIFA para las escuadras nacionales que iban a participar del Mundial Qatar 2022. Por ese motivo, Cagliari estuvo en la facultad de retener al ‘nueve’.

Juan Reynoso, probablemente, dio su última conferencia del 2022.

