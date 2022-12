UTC: Matías Abisab promete una sociedad goleadora con Gaspar Gentile y Facundo Peraza

El volante uruguayo llegó a Cajamarca para unirse a los trabajos de pretemporada de cara a lo que será el inicio de la Liga 1 2023.

Matías Abisab, nuevo jugador de UTC de Cajamarca, se mostró bastante feliz y motivado tras el inicio de la pretemporada. El volante llega procedente de Cusco FC, equipo con el logró coronarse campeón de la Liga 2 y el regreso a la Primera División del fútbol peruano.

Al haber sido uno de los más regulares del torneo de ascenso, el ‘gavilán del norte’ decidió tenerlo entre sus filas para afrontar la Liga 1 2023. En la temporada pasada, el futbolista de 29 años estuvo presente en 19 encuentros y acumuló 1.220 minutos de juego.

“Me siento muy bien, estamos entrenando de muy buena manera y todos los días en doble horario. Es muy importante trabajar bien en la pretemporada porque es la base de lo que va a ser el año”, sostuvo Matías Abisab en declaraciones a Palco Vip Noticias.

Asimismo, Abisab señaló que el cambio de escenario y el campo de juego del estadio Héroes San Ramon. “Ya estoy acostumbrado a la altura y sobre el tema del sintético siento que es un poco de adaptación, en Uruguay jugué en sintético, así que siento ninguno de los dos factores van a ser problema para mi”.

El futbolista de 29 años se convirtió en nuevo jugador de UTC por todo el 2023. (Cusco FC)

El futbolista charrúa se siente optimista respecto a las posibilidades de UTC en la próxima campaña. “Tenemos muy buenos jugadores, tanto los chicos que se quedaron como los que nos sumamos venimos trabajando muy bien. Esperemos que sea un buen año para todos nosotros”.

Con respecto al desarrollo de la pretemporada, Abisab resaltó su importancia para la alta competencia. “La primera semana fue más que nada para trabajar el tema físico y estamos deseando poder entrar un poco más en la intensidad con el balón. Todo esto nos servirá para conocernos un poco más y también conocer qué es lo que quiere el técnico”.

Además, dio a conocer cuáles son sus objetivos para el 2023. “Mi compromiso siempre será dar mi 200%, ya sea en UTC o en otro club que me toque jugar. Uno como jugador tiene que dar todo lo que tiene para poder cumplir los objetivos del equipo”.

Sobre sus cualidades como jugador, el uruguayo manifestó que “Tengo un buen juego y he tenido la suerte de agregarle la marca, pero creo soy un jugador bastante ofensivo y siempre trato de ayudar a los delanteros a crear situaciones de gol”.

Finalmente, no dudó en referirse a la continuidad de Gaspar Gentile y Facundo Peraza. “Este año me tocó estar en Cusco y la verdad que siempre veía que los dos se entendían muy bien. Con Facundo compartí en Uruguay, lo conozco como jugador y en verdad me alegra mucho que haya tenido un buen año e incluso haya podido quedarse”.

La palabra de Marcelo Grioni

El estratega argentino confía en el plantel que viene armando la institución cajamarquina e incluso siente que podrían llegar a estar entre los favoritos del torneo. “Estamos contentos con el plantel, nos va a ir muy bien. Apuntamos a cosas importantes en el campeonato que será competitivo porque la mayoría de equipos se han armado bien”.

“Tenemos un equipo agresivo, con más juego, con buen pie. La intensidad y compromiso con el club no va a faltar nunca. Hemos iniciado la pretemporada con la mayoría del plantel para que vayan conociéndose, para que sepan la idea que vamos a implementar en el equipo”, añadió Grioni.

El entrenador de 56 años junto a su comando técnico aún estarían en busca de dos zagueros centrales y un centro delantero que puedan sumarse de manera inmediata a los trabajos. También se pudo conocer que cuatro jugador de la reserva serán promovidos.

