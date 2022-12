Figuras de TV preocupadas tras ola de protestas en diversas ciudades del país

Figuras de la TV preocupadas por la situación que enfrenta el país.

Diversas figuras de televisión han expresado su preocupación por lo que viene sucediendo en el país. Las movilizaciones y protestas en varias regiones del Perú tomaron amplitud por cuarto día, exigiendo el cierre del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones generales.

Las actrices Mónica Sánchez y Tatiana Astengo, la cantante Wendy Sulca, las periodistas Verónica Linares, Rosa María Palacios y más, han mostrado su indignación a través de las redes sociales, y no han dudado en pedir paz a la población.

“Arequipa. Asaltan planta de acopio de leche en Majes. Eso solo perjudica a los ganaderos. No hay ningún propósito. Se está montando una agenda de disturbios sobre una protesta legítima”, escribió la conductora Rosa María Palacios, mientras que la intérprete Wendy Sulca indicó: “Basta de tanta violencia, nosotros tenemos la libre expresión de poder alzar nuestras voces ante lo que no creamos correcto o justo”.

“La confianza de los más vulnerables, traicionada una y otra vez, solo engendra resentimiento y violencia. Escuchar las demandas, diálogo, firmeza y sensatez para lo que venga”, dijo Mónica Sánchez.

“Ya hay un primer fallecido con solo 15 años de edad. Nada que celebrar. La tremenda desconexión con la realidad desde Lima, solo aumenta el olvido, la desigualdad y la rabia. Muy triste”, acotó la actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

“El Perú NO está para esperar. ¡Hasta el 2024 es una eternidad! Nadie lo soportará y el impresentable Congreso del Perú, no puede ni debe hacerse cargo de las nuevas reglas”, señaló, por su parte, Tatiana Astengo.

“Toma de aeropuertos, ataque a la propiedad pública y privada no es protesta, es un delito. Entre los que piden nuevas elecciones generales están los que válidamente desconfían que este Congreso pueda conducir una transición y los que quieren el caos”, fueron las palabras de la periodista Verónica Linares.

Cesarán a prefectos de sus cargos al ser acusados de incitar la ola de violencia

El ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció este lunes 12 de diciembre que se cesará en sus funciones de todos los prefectos del país por ‘contribuir’ a la desestabilización de las regiones y las representaciones locales en donde se mueven estas autoridades.

“El día de hoy se está disponiendo el cese de todos los prefectos a nivel nacional. Hemos encontrado un elemento que ha contribuido a la desestabilización de las regiones. Vamos a hacer una evaluación, pero la decisión es reemplazar o dar por concluido estos nombramientos, porque lo que nosotros queremos no son solo funcionarios probos, sino funcionarios que no atenten contra el estado de derecho y que no se conviertan en personas que quiebren el orden público”, indicó el titular de Defensa.

