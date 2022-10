Verónica Linares y Federico Salazar evitan opinar sobre John Kelvin y prefieren hablar de la cebolla china

Verónica Linares, Federico Salazar y su peculiar reacción al ver video de excarcelación de John Kelvin. América Noticias

Verónica Linares y Federico Salazar, conductores de ‘América Noticias’, dejaron ver su incomodidad por la excarcelación de John Kelvin. Después de emitir el informe sobre el preciso momento en que fue puesto en libertad, los conductores se quedaron callados, fruncieron el rostro y optaron por hablar de otro tema.

Los presentadores de América TV no dudaron en mostrarse incómodos al ver el informe de John Kelvin saliendo de prisión. “Bueno vamos a cambiar de tema”, inició Federico Salazar. “Radicalmente”, acotó Verónica Linares, quien es la que hizo notar más su malestar.

“Vamos a hablar de la cebolla china”, acotó el conductor de TV. Es así como la dupla dio un giro total al tema.

John Kelvin salió de prisión este martes 25 de octubre, luego que el Poder Judicial revocara su sentencia de 21 años de cárcel por los delitos de violación y agresión física en agravio de la madre de sus hijos Dalia Durán.

Son muchas las figuras que se han pronunciado al respecto. Ethel Pozo, Magaly Medina, Rebeca Escribens y más figuras de la TV han demostrado su desacuerdo con esta medida de la justicia.

“Qué injusta es la vida a veces, qué injusticia, qué impotencia para una mujer. Al margen de si es un famoso o quién sea, me masacran, me golpean, me hacen daño, me violentan psicológicamente, físicamente, denuncio, paso por peritos, se dice que le van a dar más de 20 años y al año sale libre”, indicó muy mortificada Ethel Pozo.

Mientras que Magaly Medina indicó que no pensaba aplaudir ni celebrar la libertad de John Kelvin. “Resulta que a Dalia Durán la han ‘cacheteado’, la justicia le ha dicho: ‘Tú me has mentido’”, dijo la presentadora de ATV.

Federico Salazar y Verónica Linares prefirieron cambiar de tema y no hablar de John Kelvin. América TV

Dalia Durán ratifica que John Kelvin sí la violó

A través de un enlace telefónico con ‘Amor y Fuego’, Dalia Durán reiteró que el cantante sí la agredió sexualmente. La cubana señaló que no hay nada que celebrar, y advirtió al cumbiambero que tenga cuidado con sus palabras, pues no es ninguna víctima, ya que ella cambió su versión ante la justicia.

“Jonathan Sarmiento me obligó a tener intimidad ese día. Yo lo reitero y lo rectifico mil veces. Me rectifiqué en algún momento en cámara Gessell por la situación psicológica que estaba pasando, por la presión que tenía por parte de la familia de él y por las llamadas de John llorando”, dijo la exintegrante de ‘El Gran Show’.

Dalia Durán reitera que sufrió abuso sexual por parte de John Kelvin a pocas horas de su liberación. (Willax TV)

