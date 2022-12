¿A qué edad apareció Ethel Pozo por primera vez en la televisión?

Ethel Pozo cumplió 42 años de edad. (Instagram)

Ethel Pozo se ha hecho de un nombre propio en los últimos años tras ser presentadora de dos programas de televisión. Aunque su debut lo hizo en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, ganó mayor notoriedad al convertirse en la líder de ‘América Hoy’, donde al lado de sus compañeras habla sobre la farándula peruana.

Aunque ella en más de una ocasión ha salido a decir que su ingreso a la televisión se debió a su propio esfuerzo, sus detractores han señalado que fue elegida para este puesto porque es hija de Gisela Valcárcel, quien es dueña de la productora encargada de realizar dichos programas.

Te puede interesar: Ethel Pozo lanza comentarios negativos contra Anthony Aranda en TikTok

Sin embargo, pese a los cuestionamientos por su desempeño como conductora de televisión, ella sigue adelante con sus proyectos, además que recibe el cariño del público que la sigue desde que hizo su aparición por primera vez en la pantalla chica.

Aunque muchos no lo recuerdan, Ethel Pozo al ser hija de una de las presentadoras con mayor trayectoria a nivel nacional, siempre estuvo ligada al mundo del espectáculo. Ella apareció frente a cámaras un 28 de octubre de 1987, a la corta edad de seis años.

Ella fue parte del primer programa de ‘Aló Gisela’, en el que su madre hizo su debut en Panamericana Televisión. Fue en este canal donde Gisela Valcárcel logró gran popularidad, además de ganarse el apelativo de ‘Señito’.

Siguiendo la vida de Ethel Pozo, ella comentó en una entrevista con ‘Choca’ Mandros que trabajó desde muy pequeña en el mundo de la televisión, por lo que tenía claro que quería estudiar la carrera de comunicaciones.

Te puede interesar: Natalia Salas agradece a Ethel Pozo por estar pendiente de su salud: “Edson Dávila nunca me llamó”

Otra faceta en la que hemos podido ver a la engreída de Gisela Valcárcel es como actriz, la actual conductora de ‘América Hoy’ tuvo un pequeño papel en la película peruana ‘Loco cielo de abril’. Ella contó que pasó un casting para obtener este papel.

¿A los cuántos años apareció Ethel Pozo por primera vez en la televisión? | Panamericana Televisión.

Gisela Valcárcel le dedicó emotivo saludo a Ethel Pozo

La conductora de televisión, Ethel Pozo, cumplió este 15 de diciembre, 42 años de edad, por lo que su madre Gisela Valcárcel se dedicó un extenso mensaje de felicitaciones.

“¡Feliz día hija!. Y pensar que todo empezó cuando teniendo 17 años te traía al mundo. Me diste vida, le agregaste alegría a mi existencia, me diste fuerza y coraje, cómo no celebrarte y darle gracias a Dios por tu llegada. Te amo por siempre y para siempre, aunque algunos digan que esa palabra no se da (siempre) en el caso de madre e hijos, es tan real”, escribió.

Este texto fue acompañado de un video en el que recopiló varias fotografías de hija cuando era pequeña. Asimismo, recordó que ahora ella es toda una mujer, madre de dos niñas y esposa de Julián Alexander.

“¡Me encanta haberte tenido en el vientre, me encanta tu risa, inteligencia y ganas!. Tu buen humor une a la familia. Te amamos. Feliz cumpleaños y a seguir celebrando la vida. P.D. Con la canción que siempre te cantaba ‘Sugar’, para ti”, terminó su emotivo mensaje.

SEGUIR LEYENDO