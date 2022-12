Pablo Sabbag: “Sergio Peña fue fundamental para venir a Alianza Lima”

Ambos futbolistas coincidieron en Tondela de Portugal el 2018.

Pablo Sabbag dio sus primeras palabras como futbolista de Alianza Lima, donde reveló que Sergio Peña fue fundamental en su decisión por firmar por el cuadro ‘blanquiazul’. Cabe mencionar que, ambos jugadores forjaron una buena amistad cuando compartieron equipo en Tondela de Portugal el 2018.

“Sergio fue fundamental para mi venida a Alianza, cuando lo llamé para consultarme, me dijo “Hermano, firma”, le hice muchas preguntas más y me contó todo sobre el club, que es el más grande del Perú. Tuve otras ofertas, pero siempre quise jugar la Copa Libertadores”, declaró en conferencia de prensa.

El volante del Malmo, quien debutó y se formó en las divisiones menores del equipo ‘íntimo’, ya se había pronunciado respecto al fichaje del colombiano mediante una publicación de Instagram que decía: “Qué alegría que vengas al más grande mi ‘bro’”, la cual fue respondida por Sabbag, que reposteó con el mensaje: “Gracias hermanito, te amo”.

Intercambio de mensajes entre Sergio Peña y Pablo Sabbag tras fichar por Alianza Lima.

Otro jugador clave en la incorporación del ‘Jeque’ fue Hernán Barcos, quien se comunicó con él para animarlo de firmar por Alianza Lima. Recordemos que el ‘Pirata’ ya había sido importante en la contratación de Gino Peruzzi.

“Los compañeros me han recibido bien, no tuve la posibilidad de hablar mucho, solo los pude saludar. Con Hernán Barcos estuve hablando antes de venir, no nos conocemos en persona, pero me escribió durante las negociaciones. Que un referente del club me diga que viniera fue un motivo más para aceptar la oferta. Me dijo que iba a tener la posibilidad de aprender y crecer mucho”, confesó.

Delantero colombiano contó que el delantero argentino lo llamó para convencerlo de fichar por Alianza Lima.





Pablo Sabbag, quien viene de marcar 48 goles en 15 partidos en La Equidad de Colombia, también se animó a contarle al hincha algunas de sus principales características de juego:

“Me considero un delantero que maneja ambos perfiles, soy zurdo, pero manejo bien la derecha. No me gusta quedarme esperando que me lleguen los balones en el área, me gusta salir a jugar, ofrecerme a los compañeros. Suelo abrirme a las bandas y hacer diagonales. Me muevo por todo el frente de ataque, también tengo mucha entrega dentro del campo, trato de dejarlo todo, luchar y correr mucho. Este 2022 mis números fueron muy buenos y espero traerlo a Alianza”, señaló.

Pablo Sabbag llega a Alianza Lima en condición de préstamo desde La Equidad (Twitter).

José Bellina: “La idea es utilizar el último cupo de extranjero”

Con la llegada de Pablo Sabbag, Alianza Lima cuenta con 4 de los 5 cupos de extranjeros que permite la Liga 1. Los otros son Gino Peruzzi, Hernán Barcos y el central argentino Santiago García. En este contexto, el gerente deportivo, José Bellina, afirmó que tienen pensado utilizar esa última plaza:

“Nos queda un cupo y la idea es utilizarlo para tener el plantel cerrado, pero el mercado es dinámico y puede haber cambios a último momento, pero la idea es utilizarlo para tener el plantel cerrado”, declaró.

Recordemos que dicha plaza estaba reservada para Lucas Menossi, cuyo pase finalmente se cayó, por lo que todo indica que irán en busca de otro mediocampista del extranjero.

Por su parte, Bellina también informó que la llegada de Gabriel Costa a Lima se dará antes de fin de año. El uruguayo-peruano fue de los primeros en firmar, pero se encuentra de vacaciones.

