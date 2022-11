Magdyel Ugaz acerca de emotivo comercial con Gustavo Bueno: “Cuando lo grabé recordé a mi padre”

Magdyel Ugaz cuenta cómo fue grabar comercial para América TV. Más Espectáculos.

El video publicitario protagonizado por Magdyel Ugaz y Gustavo Bueno y que se transmite por la señal de América Televisión ha conmovido a muchos televidentes, que convirtieron en viral dicho spot.

La actriz contó a las cámaras de ‘Más Espectáculos’ algunos detalles de cómo fue grabar este comercial, dirigido por el director audiovisual Manuel Oxenford. Ella expresó lo que sintió, cuando le propusieron grabar con el popular ‘Don Gilberto’.

“Mi papito está en el cielo... ha sido para mí desde el momento que Manu Oxenford junto con el equipo de América me proponen hacer esto, para mi fue wow y con Gustavo que siento cosas muy especiales, fue demasiado”, expresó.

Asimismo, Magdyel Ugaz comentó que las grabaciones fueron durante todo un día, donde al inicio se sintió un poco nerviosa, pero luego gracias a la confianza que tiene con el actor, las tomas fluyeron.

“Grabamos desde las 8 am hasta 6 pm, todo el tiempo fue un trabajo de muchos detalles y cuando lo vi con la música de Diego Bertie al final, lloraba. Además, las personas que me dicen que lo ven y recuerdan a su papá, mamá, abuelitos, o alguien especial que ya no está, ha sido para mí como un regalo”, relató.

La popular ‘Teresita’ reveló que el día que lanzaron el comercial ella no sabía y se encontraba ocupada grabando, pero si dio cuenta que algo había pasado porque innumerables mensajes comenzaron a llegar a su celular.

“El día que lanzan el comercial yo estaba grabando para la pre-venta (canal) y me empieza a llegar, primero mensajes de amigos a mi whatsapp, no sabía que habían lanzado el comercial. Luego voy a TikTok y el video se convirtió en viral y las cosas que me empiezan a escribir...”, detalló la artista.

Don Gilberto de Al Fondo Hay Sitio protagoniza desgarrador comercial. YouTube

Magdyel Ugaz: “Gustavo es mi padre actoral”

La influencer considera al actor Gustavo Bueno como su padre en la actuación, por eso grabar este spot publicitario fue tan especial para ella. Para el espacio de Jazmín Pinedo y Jaime ‘Choca’ Mandros, detalló la relación especial que tiene con Bueno.

“Gustavo es mi padre actoral... los clásicos del cine lo aprendí gracias a Gustavo. Él siempre me dice, que tengo que ver esta película, me habla de directores y siempre me siento a contemplarlo y admirarlo. Mi agradecimiento va por el lado que es un amigo que ayuda a cultivarte”, puntualizó.

Además, contó que el actor le confesó que todos estaban comentando acerca del comercial. Ahí ella aprovechó en leer lo que le había escrito en Instagram y no pudo evitar quebrarse frente a él.

“‘Ay Magdielita me vas hacer llorar a mí también’, me dijo y es que con él siento que todo es fácil, lo miro a los ojos y me conectó muy fácilmente”, confesó Ugaz.

Magdyel Ugaz cuenta detalles de comercial de América TV.

Magdyel dedica tierno mensaje en redes a Gustavo Bueno

Magdyel Ugaz compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales para el destacado actor Gustavo Bueno, luego de haber grabado juntos dicho video publicitario para el canal de Pachacámac.

“La magia de la televisión nos volvió a unir. Cuando me hablaron de este proyecto, me imaginé contigo, muchas imágenes pasaban por mi cabeza... Un día antes de grabar pensaba en nosotros, en mi papá que nos mira desde el cielo. En esos recuerdos alrededor de la mesa, acompañados de nuestra TV”, inició el escrito.

“Ese día estaba nerviosa, pero una vez más tú me ayudaste. Es tan fácil conectar contigo, Gustavo. ¡Qué la vida nos siga regalando muchos momentos más! Y que en otros mundos paralelos sigamos contando historias juntos. Muchas gracias, Gustavo, te quiero mucho”, terminó la publicación.

Mensaje a Gustavo Bueno. Instagram

