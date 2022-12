Guadalupe Farfán, July de Al Fondo Hay Sitio, se contagió de COVID-19: “Pasaré Navidad en cuarentena”

Guadalupe Farfán dio positivo a COVID-19 | Instagram

Guadalupe Farfán se pronunció a través de sus redes sociales para contarle a sus seguidores que dio positivo a COVID-19. La joven actriz se preparaba para una obra de teatro navideña, sin embargo, no podrá presentarse debido a la enfermedad que contrajo.

Es por eso que, mediante sus historias de Instagram, decidió revelar a sus seguidores que se encuentra enferma, razón por la que no se encuentra al 100%. “Lamentablemente, he dado positivo para COVID-19, así que no la estoy pasando tan bien ahorita porque tenía un montón de cosas que hacer”, señaló al inicio.

Tras ello, Guadalupe Farfán señaló que cree que su contagio sucede ‘por algo’, por lo que no se desespera en estar recuperada pronto. Además, confesó que debido a los días de su resultado positivo, tendrá que pasar esta Nochebuena en cuarentena, una situación que la entristece.

“A seguir adelante, yo soy una de las personas que piensa y cree mucho en que las cosas pasan por algo y para algo, así que a seguir dándole. Voy a pasar Navidad en cuarentena en mi cuarto, así que ya se imaginarán como la estoy pasando, pero igual que eso no nos desanime a seguir cuidándonos todos. Cuídense muchísimo en estas fechas”, comentó.

Guadalupe Farfán dio positivo a COVID-19. (Instagram)

Por otro lado, reveló que esta no es la primera vez que se contagia de COVID-19. Expresó que ya lleva tres veces que ha salido positiva en este año. Pero, a diferencia de lo demás, esta vez no está teniendo muchos síntomas, lo que la tranquiliza un poco.

“No tengo síntomas, estoy siendo asintomática, solo el cansancio de que estoy mal. Pero nada igual no tengo fiebre y nada. Esta es la tercera vez que me da covid”, confesó.

Guadalupe Farfán es parte del elenco de la obra de teatro “¿Dónde está el trineo?”; sin embargo, estuvo ausente en la función del martes 20 de diciembre y pasará lo mismo el jueves 22 de este mes. Pero, se anunció que volverá a escena este lunes 26 de diciembre. En su lugar, estará la actriz peruana Mayra Couto quien interpretará su papel en estas dos funciones.

