Rosángela Espinoza hace mea culpa por faltar a Esto es Guerra y explica por qué no la dejaron entrar

El último 20 de diciembre Rosángela Espinosa sorprendió al no aparecer en la gran final de Esto es Guerra. El reality de América Televisión está llegando a su fin y la modelo era una de las competidoras que estaban confirmadas para participar en el circuito extremo por el lado de los Combatientes. Sin embargo, en la presentación de equipos, brilló por su ausencia.

Horas después, la popular ‘Chica selfie’ utilizó sus redes sociales para contar que el sub gerente de la productora prohibió su ingreso a las instalaciones de Pachacamac, por lo que se vio obligada a regresar a su casa. Esto generó múltiples dudas entre sus seguidores y en Samuel Suárez, quien compartió en las historias de ‘Instarándula’ un mensaje que le envió la influencer.

Según explicó Rosángela Espinosa, ella viajó por segunda vez a Qatar para presenciar la final entre Argentina vs Francia, previa autorización de la producción. “Yo viajé por segunda vez a Qatar. Después del programa del viernes me fui a Qatar, llegando el domingo para la final. Igual informé que no llegaba el lunes, pero sí estaría en el canal el martes”, se lee.

Si bien, hizo un mea culpa por haber faltado el lunes 19 de diciembre, señaló que prohibirle la entrada es un exceso. Además, señaló que dio a conocer lo que sucedía para que sus fanáticos estén informados y esclarecer todas las dudas.

“Yo sé que estoy en falta por no estar el día lunes, lo sé, tal vez corresponde una sanción económica, pero que no me dejen entrar ya es otra cosa. Si subí ese storie donde no me dejan entrar es para comunicar a mis seguidores y fans del programa el motivo por el cual no estoy presente”, agregó.

Finalmente, aseguró que su intención no es generar polémica, ya que está muy contenta de haber cumplido sus sueños. “No con esto busco generar conflictos con nadie. Al contrario, quiero mi paz y libertad. Igual siempre estaré agradecida. Cumplí mi sueño de estar en una final de la Copa del Mundo”. setenció.

Fans furiosos con Esto es Guerra

Muchos daban por hecho que Rosángela Espinoza participaría en la gran final de ‘Esto es Guerra’, ya que se difundió en el programa un emotivo video de su sobrino Ian, que padece de leucemia y sueña con ver campeonar al equipo rojiverde, mandándole fuerzas para el circuito final. Sin embargo, grande fue la sorpresa de sus fanáticos cuando la chica reality anunció que América TV prohibió su ingreso al canal.

De inmediato, los fans de la ‘Chica selfie’ arremetieron contra el reality de competencia por transmitir las imágenes del menor, ya que la producción sabía, internamente, que Rosángela Espinoza no formaría parte de la gran final.

“¿Me estás diciendo que usaron al pequeño Ian para hacer el video del programa, para que luego no dejen entrar a Rosángela al canal? No se dan cuenta la tristeza que le pueden causar al niño al no ver a su tía compitiendo”, señaló un usuario en Twitter.

