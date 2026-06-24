San Marcos contará con sistema de videovigilancia 4K en accesos y zonas perimetrales

San Marcos tendrá cámaras inteligentes y nueva iluminación exterior en su campus - Créditos: Andina/ATU.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) pondrá en marcha un sistema de videovigilancia con reconocimiento facial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) como parte de los acuerdos de compensación social vinculados a la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. La medida busca reforzar la seguridad en la denominada Decana de América mediante la instalación de equipos de alta definición en puntos estratégicos del campus.

La intervención también incluye obras físicas en el perímetro universitario. La entidad fiscalizadora culminó tres tramos del nuevo cerco perimétrico en las avenidas Amézaga y Venezuela, con 879 metros lineales. Además, la entidad mantiene en ejecución un cuarto tramo de 535 metros lineales, dentro de los compromisos asumidos.

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Como complemento, la ATU ejecutará la instalación de 56 postes de concreto centrifugado de 13 metros de altura para reforzar la iluminación exterior. La medida busca incrementar la visibilidad en los alrededores del campus y respaldar acciones de seguridad en zonas de tránsito y accesos.

El proyecto contempla la instalación de 21 cámaras de alta tecnología en accesos principales y zonas perimetrales de la universidad (Créditos: ATU)

A ese componente se sumará una red de fibra óptica GPON (Red Óptica Pasiva con Capacidad de Gigabit), orientada a transmitir imágenes y datos con alta velocidad y estabilidad. Según lo informado, esa infraestructura permitirá optimizar el funcionamiento del sistema de monitoreo y fortalecer la gestión de seguridad en la casa de estudios.

En paralelo a estas mejoras, la ATU realizará la entrega oficial de 21 cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial, que se instalarán en accesos principales y zonas perimetrales. Los equipos se ubicarán en áreas próximas a las avenidas Óscar R. Benavides, Amézaga y Venezuela.

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El proyecto forma parte de los acuerdos de compensación social vinculados a la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao - Créditos: ATU.

“Hoy iniciamos las pruebas. En total, serán 21 cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial equipadas con tecnología 4K, seguimiento inteligente y zoom de alta precisión. Estos equipos serán instalados en los principales accesos y zonas perimetrales ubicados en las avenidas Óscar R. Benavides, Amézaga y Venezuela, lo que permitirá fortalecer las condiciones de seguridad de la comunidad universitaria”, destacó el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández Salazar.

Antes de la entrega, el sistema pasó por una primera evaluación operativa en la puerta 1 de la ciudad universitaria. Según la entidad fiscalizadora, el despliegue forma parte de un proyecto integral orientado a modernizar el resguardo del entorno universitario. En esa línea, sostuvo que la nueva cobertura permitirá fortalecer la prevención y el control en puntos considerados estratégicos para la comunidad sanmarquina.

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Breve historia de San Marcos

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fundada el 12 de mayo de 1551 por cédula real del rey Carlos I de España, constituye la universidad más antigua de América. Conocida como la Decana de América, surgió durante el Virreinato del Perú como un centro dedicado a la formación de juristas, teólogos y humanistas. A lo largo de casi cinco siglos, sus aulas acogieron a destacados intelectuales, científicos, escritores y líderes políticos que influyeron en la historia nacional.

Durante la República, la institución fortaleció su prestigio académico, impulsó la investigación científica y amplió su oferta educativa. Actualmente, San Marcos mantiene un papel fundamental en la educación superior peruana, con decenas de facultades, miles de estudiantes y una importante producción científica. Su legado histórico, cultural e intelectual la convierte en uno de los principales símbolos del conocimiento en el Perú.

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