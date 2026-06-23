Río Piura al borde del colapso ante posible Fenómeno El Niño: Defensoría y expertos exigen descolmatación urgente

La preocupación vuelve a instalarse en Piura. A pocos meses del inicio de la temporada de lluvias y en medio de las advertencias sobre un posible Fenómeno El Niño de fuerte intensidad entre finales de 2026 y el verano de 2027, especialistas, dirigentes sociales y organismos públicos han encendido las alertas por el estado actual del río Piura, cuyo cauce presenta una severa acumulación de sedimentos, vegetación y residuos que reducen significativamente su capacidad para evacuar grandes volúmenes de agua.

El escenario genera inquietud debido a que gran parte de las obras preventivas continúan pendientes. Durante una reciente inspección técnica realizada en distintos puntos de la región, expertos advirtieron que la creciente colmatación del río Piura podría provocar inundaciones incluso con caudales muy inferiores a los registrados durante eventos extremos anteriores. A ello se suma la preocupación expresada por la Defensoría del Pueblo, que demandó la activación inmediata de planes de contingencia para evitar que se repita la emergencia que afectó a cientos de miles de personas en 2023.

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Especialistas alertan que el río Piura ha perdido capacidad hidráulica

Alcalde de la provincia de Piura advierte que trabajos de descolmatación llevan un avance físico del 12 % en apenas quince días|Andina/Composición Infobae

La situación del principal afluente de la región fue expuesta durante una inspección realizada en el puente Independencia, en el distrito de Catacaos. En el recorrido participaron representantes del Colegio de Ingenieros de Piura (CIP) y dirigentes del Bajo Piura, quienes verificaron la presencia de extensos bancos de arena, maleza y vegetación que ocupan parte importante del cauce.

El decano del Colegio de Ingenieros de Piura, Manuel Asmat, sostuvo que la acumulación de sedimentos representa un riesgo creciente para miles de familias asentadas en las zonas bajas de la región.

“Hemos venido a constatar la cantidad o el grado de colmatación que existe en el cauce, lo cual probablemente con avenidas por debajo de los 2.000 metros cúbicos por segundo ya el Bajo Piura estaría en riesgo de inundación si no se realizan los trabajos preventivos que venimos solicitando reiteradas veces desde el Colegio de Ingenieros”, señaló.

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La advertencia cobra especial relevancia si se considera que durante los fenómenos de 1983, 1998 y 2017 el río alcanzó caudales superiores a los 3.000 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, según los especialistas, actualmente bastaría un caudal cercano a los 1.500 m³/s para generar escenarios críticos debido a la reducción de la capacidad hidráulica.

Durante el recorrido se observó incluso la formación de grandes islotes en medio del cauce.

“Prácticamente tenemos una isla en el medio del río y al lado izquierdo ya existe un bosque. Se nota que durante muchísimos años no se ha realizado una intervención adecuada”, advirtió Asmat.

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La situación se agrava por la presencia de un basural en zonas cercanas al cauce, lo que podría convertirse en un factor adicional de riesgo durante eventuales crecidas.

Defensoría exige acciones urgentes y activación de planes de emergencia

Un mapa conceptual ilustra el fenómeno El Niño en Perú, mostrando franjas de calor oceánico, tormentas, sequías, flujos de viento y sus efectos geográficos en las regiones costeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la posibilidad de un nuevo episodio de lluvias intensas, la Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno Regional de Piura y a las municipalidades adoptar medidas preventivas inmediatas para reducir los impactos sociales, económicos y ambientales que podría generar un eventual Fenómeno El Niño Costero.

La institución recordó que durante la emergencia de 2023, provocada por las lluvias asociadas al ciclón Yaku y al calentamiento anómalo del mar, Piura fue una de las regiones más afectadas del país, con cerca de 400 mil personas perjudicadas, viviendas destruidas e inundaciones en numerosos distritos.

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De acuerdo con la entidad, los reportes más recientes del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) y de la Organización Meteorológica Mundial mantienen vigente una alerta por El Niño Costero de magnitud moderada, con probabilidades de evolucionar hacia un evento de alcance global durante el segundo semestre de este año.

Frente a ese panorama, la Defensoría solicitó la activación de sistemas de alerta temprana, la elaboración de mapas de peligro y la puesta en marcha de labores de limpieza en drenajes, canales y cauces de ríos.

Los especialistas también identificaron cuatro puntos considerados prioritarios para ejecutar trabajos de limpieza y mantenimiento: la zona urbana de Piura, el sector de Viduque, el área ubicada aguas abajo del puente Independencia y el canal Chutuque.

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Precisamente, el ingeniero hidráulico Martín Mejía recordó que este último sector ya mostró problemas durante las lluvias registradas en 2023.

“En marzo de 2023 detectamos que el canal Chutuque estaba colmatado y eso generaba un embalse. Con apenas 1.500 metros cúbicos por segundo ya estábamos a punto del desborde”, explicó.

Aunque posteriormente se realizaron algunas intervenciones, el especialista advirtió que la acumulación de arena vuelve a producirse constantemente durante los meses de estiaje, reduciendo nuevamente la capacidad de evacuación del agua.

Mientras tanto, dirigentes del Bajo Piura han solicitado que las labores preventivas se ejecuten antes de la llegada de las lluvias más intensas. El presidente del Colectivo Social del Bajo Piura, Félix Yovera, señaló que distritos como Catacaos y Cura Mori continúan expuestos a nuevas inundaciones y cuestionó que las intervenciones se posterguen pese a las advertencias existentes.

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Las demandas también apuntan a acelerar los proyectos de infraestructura previstos para el control definitivo de inundaciones. Desde el Colegio de Ingenieros manifestaron su preocupación por los plazos anunciados para las soluciones integrales del río Piura, al considerar que la región enfrenta una amenaza que requiere acciones inmediatas y no únicamente planes de largo plazo.