Perú recibió 1.3 millones de turistas extranjeros en los primeros cinco meses de 2026: Chile y EE. UU. lideran y aún no se alcanza nivel prepandemia

Un turista colombiano puede quedarse entre 90 y 180 días en Perú - crédito peru.travel

El turismo internacional mantiene un papel relevante en la actividad económica peruana durante 2026. Los datos más recientes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) muestran una evolución moderada en el ingreso de visitantes extranjeros, en un escenario que aún toma como referencia los niveles registrados antes de la pandemia.

Las cifras difundidas por el Viceministerio de Turismo permiten observar tanto el comportamiento de los mercados emisores como la dinámica de los principales destinos turísticos del país. Además, el reporte evidencia diferencias entre los atractivos con mayor capacidad de convocatoria y los puntos de ingreso utilizados por los viajeros internacionales.

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El balance de los primeros cinco meses del año también ofrece una fotografía de las preferencias de los visitantes y del movimiento turístico regional. Mientras algunos mercados mostraron crecimiento, otros registraron retrocesos en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Más de 1.3 millones de turistas extranjeros ingresaron al Perú

De acuerdo con el último informe de Mincetur, entre enero y mayo de 2026 llegaron al Perú 1 millón 369,992 turistas internacionales. La cifra representó un aumento de 0.6% frente al mismo periodo de 2025.

Según el Viceministerio de Turismo, este resultado significó la incorporación de 7,857 viajeros adicionales respecto al año anterior. No obstante, el volumen total todavía equivale al 75.1% de los niveles registrados entre enero y mayo de 2019, considerado el último año completo antes de la emergencia sanitaria global.

Los datos oficiales reflejan una recuperación gradual de los flujos turísticos internacionales, aunque aún existe una diferencia considerable frente a las cifras previas a la pandemia.

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Chile y Estados Unidos lideraron la llegada de visitantes

Familias y turistas disfrutan del tradicional plato Chiriuchu en una mesa al aire libre en la histórica Plaza de Armas de Cusco, Perú, durante una celebración cultural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal mercado emisor hacia el Perú durante los primeros cinco meses del año fue Chile. El reporte de Mincetur registró cerca de 303,000 llegadas procedentes de ese país, equivalentes al 22.1% del total de turistas internacionales.

A pesar de mantener el liderazgo, el flujo de visitantes chilenos mostró una reducción de 3.1% respecto al mismo periodo de 2025.

Estados Unidos ocupó el segundo lugar con aproximadamente 255,000 llegadas, lo que representó el 18.6% del total y un crecimiento de 5%. Ecuador se ubicó en la tercera posición con 114,000 turistas y un incremento de 3%.

El informe también consignó la llegada de 75,000 visitantes desde Bolivia, 67,000 desde Colombia y 66,000 desde Brasil. En estos tres casos se registraron variaciones negativas de 6.3%, 9% y 3.5%, respectivamente.

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La distribución regional de los visitantes extranjeros confirma el predominio de Sudamérica como principal zona emisora de turistas hacia el Perú.

El Viceministerio de Turismo señaló que los países sudamericanos aportaron el 50.2% del total de llegadas internacionales, con alrededor de 688,000 visitantes entre enero y mayo.

Norteamérica concentró el 24.1% del flujo turístico, equivalente a 331,000 personas. Europa participó con el 16.6%, es decir, cerca de 228,000 turistas.

Por su parte, Asia representó el 5% de las llegadas internacionales, con aproximadamente 69,000 visitantes, mientras que Centroamérica alcanzó una participación de 2.6%, con cerca de 36,000 turistas.

El Aeropuerto Jorge Chávez fue la principal puerta de ingreso

Un joven peruano de espaldas sostiene su boleto, con su maleta a un lado, mientras se prepara para abordar en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez antes de su partida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los puestos de control migratorio mantuvieron una concentración significativa del tránsito turístico en determinados puntos estratégicos.

Según Mincetur, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez recibió alrededor de 871,000 turistas internacionales durante los primeros cinco meses del año. Esta cifra representó el 63.6% de participación sobre el total de ingresos.

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El segundo punto de acceso más importante fue el Puesto de Control Fronterizo Santa Rosa, en Tacna, con 229,000 turistas y una participación de 16.7%.

El Centro Binacional de Atención de Frontera de Tumbes registró el ingreso de 104,000 visitantes, equivalente al 7.6% del total. En tanto, el puesto fronterizo Desaguadero/Carancas/CEBAF, en Puno, contabilizó 68,000 turistas, con una participación de 5%.

Más peruanos viajaron al exterior

Las estadísticas oficiales también muestran un incremento en la salida de residentes peruanos hacia destinos internacionales.

Entre enero y mayo de 2026, un total de 1 millón 458,960 peruanos viajó al extranjero por motivos turísticos. La cifra representó un crecimiento interanual de 3%.

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De acuerdo con el Viceministerio de Turismo, este resultado también superó en 5.5% los niveles registrados en el mismo periodo de 2019.

Sudamérica concentró el 62.6% de estos desplazamientos. Entre los destinos más visitados destacaron Chile, con 419,000 viajeros peruanos; Estados Unidos, con 172,000; Bolivia, con 140,000; España, con 136,000; Colombia, con 130,000; y Panamá, con 91,000 turistas.