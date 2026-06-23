Día de la Mujer Ingeniera: por qué el Perú aún tiene una deuda pendiente con el talento femenino

Cada 23 de junio se conmemora el Día Internacional de la Mujer Ingeniera, una fecha que vuelve a poner en debate las brechas de género en carreras STEM. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 23 de junio, el Día Internacional de la Mujer Ingeniera vuelve a poner sobre la mesa una brecha que el Perú aún no logra cerrar: mientras las ingenierías ganan relevancia para la productividad, la transformación digital, la infraestructura y la sostenibilidad, las mujeres siguen siendo minoría en las aulas universitarias y en varios sectores técnicos.

Los datos muestran una distancia que empieza en la formación y continúa en el mercado laboral. Según el IV Informe Bienal de SUNEDU, apenas el 7,1% de las mujeres matriculadas en universidades cursa carreras de ingeniería o afines. El panorama laboral mantiene la misma tendencia: el informe Perú: Brechas de Género 2025 del INEI señala que solo el 10,3% de las mujeres con educación superior universitaria eligió carreras de ingeniería, industria y construcción, frente al 34,1% de los hombres.

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La diferencia se vuelve más visible en sectores tradicionalmente masculinizados. En construcción, apenas el 0,9% de las mujeres ocupadas trabaja en esta actividad, mientras que entre los hombres la cifra llega al 11,3%. La brecha no solo refleja una menor presencia femenina, sino también barreras de acceso, permanencia y crecimiento profesional en áreas con alta demanda técnica.

En Perú, solo el 7,1% de las mujeres matriculadas en universidades cursa carreras de ingeniería o afines, según SUNEDU.

Una brecha que también afecta la innovación

La fecha no es solo un reconocimiento simbólico. También abre una discusión sobre productividad, competitividad y diversidad en sectores que necesitan más talento especializado. Ampliar la presencia femenina en ingeniería puede fortalecer la capacidad de las empresas para diseñar soluciones, gestionar proyectos complejos y responder a nuevos desafíos tecnológicos y ambientales.

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“La ingeniería crea soluciones que transforman la vida de las personas e impulsan el desarrollo de las organizaciones. Contar con equipos diversos enriquece nuestras perspectivas, fortalece la innovación y nos permite responder mejor a los desafíos del presente, construyendo un futuro más sostenible y efectivo para todos”, afirmó Lorena Rojas, ingeniera industrial y Country Head de Tata Consultancy Services Perú.

El reto, sin embargo, no termina en atraer a más mujeres a las carreras de ingeniería. También implica generar condiciones para que puedan permanecer, especializarse y acceder a posiciones de liderazgo en industrias donde todavía enfrentan estereotipos, sesgos y menor visibilidad profesional.

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La ingeniería peruana enfrenta el reto de atraer y retener más talento femenino en un mercado que demanda perfiles técnicos especializados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Construcción sostenible: una industria que cambia, pero no necesariamente sus brechas

Uno de los sectores donde la brecha de género sigue siendo más visible es la construcción. Sin embargo, la transformación que vive la industria —marcada por exigencias ambientales, innovación en materiales y metas de reducción de emisiones— está modificando también los perfiles profesionales que demanda.

La expansión de áreas vinculadas a economía circular, eficiencia energética, análisis del ciclo de vida de materiales y gestión sostenible de proyectos está generando nuevas especializaciones dentro del sector. Para especialistas consultados, estos cambios representan una oportunidad para incorporar mayor diversidad en una actividad históricamente dominada por hombres.

“La construcción sostenible está transformando el sector, abriendo oportunidades para que más mujeres puedan participar en áreas técnicas, de gestión e innovación. En Holcim, creemos que la formación continua es una herramienta clave para acompañar ese cambio y contribuir a una industria más diversa”, señaló Andrea Neyra, gerente de Comunicaciones, Asuntos Públicos e Impacto Social de Holcim Perú.

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La participación femenina en sectores como construcción sigue siendo baja, a pesar del avance de nuevas áreas vinculadas a sostenibilidad e innovación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como parte de esa demanda de actualización profesional, también han surgido plataformas de formación enfocadas en construcción sostenible. Una de ellas es la Academia de Construcción Sostenible de Holcim, un espacio virtual y gratuito, disponible en español para Latinoamérica, con contenidos sobre construcción responsable, cemento y concreto con menor huella de carbono, circularidad, eficiencia térmica y análisis del ciclo de vida de materiales. Son competencias que ganan relevancia en una industria sometida a mayores exigencias ambientales y a la necesidad de nuevos perfiles técnicos.

El desafío de cerrar la brecha desde la formación hasta el empleo

El Día de la Mujer Ingeniera recuerda que la discusión ya no pasa únicamente por atraer más mujeres a carreras STEM, sino por entender qué obstáculos siguen limitando su presencia en sectores donde existe una creciente demanda de talento especializado.

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La brecha persiste en las aulas, en el mercado laboral y en espacios como la construcción, precisamente cuando la economía demanda más perfiles técnicos para enfrentar los desafíos de la transformación digital y la sostenibilidad.

Cerrar esa distancia requiere más que campañas conmemorativas. Implica fortalecer la orientación vocacional, ampliar el acceso a formación técnica especializada, visibilizar referentes femeninos en ingeniería y promover entornos laborales donde las mujeres puedan crecer profesionalmente sin que su participación siga siendo la excepción.