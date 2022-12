Marcelo Oxenford ofrece recompensa a quien entregue el pasaporte y VISA de Yvonne Frayssinet tras sufrir robo

Marcelo Oxenford ofrece recompensa a quien le entregue el pasaporte de Yvonne Frayssinet tras sufrir robo. América TV.

Sumamente mortificado, Marcelo Oxenford hizo un enlace en vivo con ‘América Hoy’ y se refirió al robo que sufrieron en su departamento. El actor señaló que su gran preocupación es que los ladrones se llevaron los documentos de la figura de ‘Al Fondo Hay Sitio’, y ella tiene que viajar a principio del 2023 a Estados Unidos para cumplir compromisos laborales.

Aunque ha querido sacar nuevamente los documentos, le ha sido bastante complicado, pues aún no le dan fecha. Es por ello que el actor argentino no dudó en dirigirse a los malhechores para pedirles que entreguen la VISA y el pasaporte, pues ellos no lo van a poder usar.

“Señores ladrones, yo no le pido que me devuelvan algo porque sé que no me van a devolver, lo único que les pido, se han llevado el pasaporte de Yvonne con la VISA americana, y nosotros tenemos un viaje de trabajo en marzo, en Estados Unidos. Y saben que ahora el pasaporte es imposible conseguirlo, más la VISA. Por favor, voy a gratificar si alguien me avisa que lo entregó en la calle. Voy a pasar mi número telefónico, por favor, es el 999281598″, indicó Marcelo Oxenford a ‘América Hoy’.

“¿Para qué lo quieren el pasaporte? Yo lo voy a gratificar. Si ellos no quieren comunicarse conmigo, que lo tiren en la calle, que otro lo encuentre, yo le voy a gratificar. 999281598. Por favor se los pido, quiero el pasaporte, no quiero otra cosa”, señaló bastante preocupado.

Respecto a la policía, el artista solo tuvo palabras de agradecimiento, pues remarcó que han hecho las investigaciones pertinentes, pero lamentablemente no han encontrado a los ladrones, ni mucho menos las cosas robadas.

Marcelo Oxenford no estaba en Perú cuando sufrió robo en departamento

En conversación con América Espectáculos, Marcelo Oxenford indicó que lo que le tranquilizaba de esta situación es que su pareja Yvonne Frayssinet no estaba en el departamento cuando sucedió el robo. Él se encontraba en Argentina, junto a su hija Lucía.

“Yo estaba en Buenos Aires. Había ido a buscar a Lucía porque ella venía (a Perú) con muchas maletas, con el gato y el perro. Yo me traje al gato y seis maletas. Ella se vino con el perro y seis maletas. (Yvonne) en la noche me llamó que ella fue a grabar, ya sabían que yo estaba viajando, le tenían el timer (tiempo) a Yvonne y nos desvalijaron todo, joyas, platería”, indicó el reconocido actor.

