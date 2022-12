Periodista argentino ve a la selección peruana en proceso de ser una “potencia sudamericana”

Fabián Galdi se expresó por el crecimiento de la 'bicolor' y la problemática que ocurre en el desarrollo del balompié en Sudamérica. (Video: Líbero)

El Mundial de Qatar 2022 culminó el domingo 18 de noviembre con el partido entre Argentina y Francia. La selección que se hizo con el máximo trofeo fue la ‘Albiceleste’, que fue de menos a más y, de la mano de Lionel Messi, consiguió su tercera estrella. Ahora, la selección peruana no pudo estar presente luego de caer en el repechaje ante Australia, pero el periodista argentino, Fabián Galdi, elogió su crecimiento y la considera como una futura potencia en Sudamérica.

Todo empezó cuando el comunicador hizo un análisis del desarrollo de la reciente cita mundialista y aseguró los dirigidos por Lionel Scaloni sacaron cara por los equipos de esta parte del continente. “Hasta hace dos meses decíamos que no teníamos chances por el nuevo formato de la Liga de Naciones. Acá Argentina le ganó cuatro partidos a equipos europeos. Le gana a Polonia, Países Bajos, Croacia y a Francia…”, comentó en una entrevista para el diario Líbero.

En eso, dejó en claro que el fútbol sudamericano tiene que mejorar para hacerle frente a los equipos de otros continentes, pidiendo repotenciar las competencias, tanto las de selecciones como de clubes. “Nuestro fútbol sudamericano tiene nivel y uno que todavía está latente, pero que no se hizo manifiesto. Dependerá de nosotros, nuestra visión, Copa América, torneos internacionales de clubes, que puedan tener nuestros jugadores ese roce como para competir en igualdad de condiciones”, dijo.

Ecuador y Uruguay no mostraron una buena imagen en el Mundial de Qatar 2022.

Ahí fue cuando Fabián Galdi resaltó el progreso de la ‘blanquirroja’ a lo largo de los últimos años y advirtió que el mejor camino para el crecimiento es el respeto por los procesos. “Veo la evolución de Perú, la de Ecuador. Creo que están llamados a ser, en poco tiempo, dos potencias sudamericanas si es que siguen trabajando como lo vienen haciendo. Lo peor de todo es interrumpir ciclos y, sobre todo, cada vez que uno se corta, se cierra un proceso”, sostuvo.

Nivel de selecciones sudamericanas en Mundial Qatar 2022

Y es que en la Copa del Mundo de Qatar solo Argentina pudo mostrar una gran imagen frente a otras selecciones de Sudamérica. Ecuador y Uruguay no lograron pasar de fase de grupos (quedaron terceras), mientras que Brasil se quedó fuera en cuartos de final tras caer contra Croacia. De hecho, salvo del combinado ‘gaucho’, del resto se esperaba mucho más por lo mostrado en las Eliminatorias y el potencial de sus jugadores, aunque sufrieron ante representantes europeos, africanos y asiáticos, abriendo un debate del nivel de la competencia sudamericana.

En el caso de Perú, si bien no clasificó al Mundial, evidenció un notable ascenso en su rendimiento. El trabajo empezó con Ricardo Gareca y ahora, con Juan Reynoso, la consigna es mejorar e incluso potenciarlo con miras a la cita del 2026. Juntar el buen juego del jugador peruano con las demandas físicas que exige el fútbol moderno.

La selección peruana también empezó un nuevo proceso con Juan Reynoso y apunta a clasificar al Mundial del 2026. (FPF)

Conclusiones por título de Argentina

Por otro lado, Fabián Galdi habló del cuadro argentino y sus sensaciones por esta consagración mundialista. “Cuesta (procesar el título mundial) porque en realidad el fútbol es esa caja de emociones donde la razón a veces encuentra algún factor emotivo que puede darle vuelta a la historia”, expresó.

Asimismo, consideró que Lionel Messi y compañía merecían esta coronación, tanto por el rendimiento mostrado en todo el encuentro, así como por su fortaleza mental. “Creo que Argentina terminó siendo un ganador justo a lo largo de todo el partido, pero que no fue tan determinante porque otro equipo que no hubiese sido Francia muy probablemente habría tenido un menor rendimiento y no hubiese llegado al empate. En penales juega el factor psicológico y quizás Argentina está más acostumbrada a afrontar este tipo de situaciones”, precisó.

