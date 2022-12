Diego Rebagliati opinó de Lionel Scaloni: “No tenía una espalda para decir que iba a ser campeón mundial con Argentina”

Diego Rebagliati resaltó el logro del técnico argentino en el Mundial Qatar 2022.

Todos los focos están sobre Lionel Messi después de que la selección argentina gane el Mundial Qatar 2022, no obstante, hay otro responsable del tan ansiado título. Se trata de Lionel Scaloni, entrenador de la escuadra sudamericana, quien alzó su segunda copa en cuatro años. Por ese motivo, el comentarista peruano Diego Rebagliati elogió al estratega de 44 años.

“Cuando decían Scaloni no tiene experiencia, es un técnico inexperto, era una descripción porque no había dirigido a nadie, tenía la experiencia de futbolista y de formar parte del comando técnico de Sampaoli, pero no tenía una espalda como para decir ‘este tipo va a salir campeón mundial con Argentina’. Nadie en ese momento lo podía asegurar”, inició analizando.

Luego, el exfutbolista nacional destacó el planteo del argentino en la final. “Los jugadores le compraron la idea y en el mismo Mundial ha dado muestras de una gran capacidad. Lo de ayer poniendo a Di María por izquierda y generando lo que generó con Mac Allister metiéndose entre líneas, le complicó mucho la vida a Francia”.

“No solamente es un técnico que supo manejar el grupo desde lo humano, sino desde lo estratégico dio unas señales muy buenas”, finalizó Diego Rebagliati en el programa Después de Todo.

El éxito de Scaloni

La historia de Lionel Scaloni con Argentina inició después de que la selección quedara eliminada en el Mundial Rusia 2018. Asumió como DT interino y debutó al mando con una victoria 3-0 sobre Guatemala en amistoso. Participó en la Copa América 2019 y logró el tercer puesto, con esto se ganó su reafirmación en el banquillo ‘albiceleste’.

Su primer título lo consiguió en la siguiente edición de la Copa América, en 2021. Argentina venció por la mínima diferencia a Brasil en la final y se consagró el mejor del continente después de 28 años. Esto le permitió disputar la Copa Campeones de Conmebol- UEFA, la cual también levantó tras golear 3-0 a Italia.

Sus grandes números recibieron el respaldo de la hinchada y la selección fue bautizada como la ‘Scaloneta’. Antes del Mundial Qatar 2022, los ‘gauchos’ no habían perdido en 36 partidos, con 25 triunfos y 11 empates. Esta racha fue cortada por Arabia Saudita en la primera jornada del torneo de FIFA.

La única derrota de Scaloni en la Copa del Mundo. Después venció a México, Polonia, Australia, Países Bajos, Croacia y Francia para levantar el tan anhelado trofeo y volver a cortar una sequía de 36 años sin un título mundial. Exitoso el paso del exfutbolista.

DATO: Lionel Scaloni se convirtió en el segundo entrenador más joven en ganar el Mundial, solo por detrás de su compatriota César Luis Menotti (39 años).

Lionel Scaloni fue campeón Mundial Sub-20 con la selección argentina como jugador.

El camino de Argentina para ser campeón del mundo

- Fase de grupos: Arabia Saudita 2-1 Argentina

- Fase de grupos: Argentina 2-0 México

- Fase de grupos: Argentina 2-0 Polonia

- Octavos de final: Argentina 2-1 Australia

- Cuartos de final: Argentina 2 (4) - 2 (3) Países Bajos

- Semifinales: Argentina 3-0 Croacia

- Final: Argentina 3 (4) - (2) 3 Francia

