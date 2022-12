Juan Reynoso y su preocupación por los malos hábitos del futbolista peruano: “No es lo que se necesita para la élite”

El técnico de la selección peruana pidió comprar tecnología aplicada al deporte para hacer seguimiento al futbolista nacional. (Video: Movistar).

Este lunes 12 de diciembre, Juan Reynoso habló con los medios sobre el trabajo que sigue realizando la selección peruana de cara al inicio de las próximas Eliminatorias. Si bien todavía no hay una fecha confirmada para su debut, el ‘Cabezón’ no pierde el tiempo y ya viene buscando próximos rivales para duelos amistosos.

De todas las consultas que le hicieron en las instalaciones de la Videna de San Luis, hubo una que llamó su atención. De hecho, felicitó al periodista por la inquietud. ¿Qué le preguntaron? Pues sobre los cambios que hará su comando técnico para aportar al futuro de la ‘blanquirroja’. El DT le dio profundidad a su respuesta.

“Ahí es la mayor inversión. Y eso parte de la tecnología aplicada al deporte”, arrancó Juan Reynoso, para luego mostrar su preocupación sobre los malos hábitos del jugador peruano. Para el también excapitán del equipo, hay muchas cosas por corregir para competir al máximo nivel internacional.

“De lo que hemos visto, y no suena a queja, muchos de los jugadores de la liga local vienen con antropometrías que no son las que necesita un jugador de élite”, lanzó. ¿A qué hace referencia? La descripción exacta es la ciencia que estudia las dimensiones del cuerpo humano. Y seguro muchos no están dentro de lo que se pide para la alta competencia.

Juan Reynoso suma 3 victorias y 1 derrota al mando de la selección peruana. Todos en calidad de amistoso.

“Eso habla de los malos hábitos. Quizás de no comer bien o de no hidratarse bien. Eso hace que que la selección dé ventaja en el plano internacional”, sostuvo Juan Reynoso como dando una explicación a dicho problema que, también lo padece la sociedad en general de nuestro país.

“Por eso es importante la compra de tecnología. Para estar al tanto de los jugadores: para que no lleguen con mucha grasa o con poco músculo. A los 20-24 años hay poco por corregir. Esto se tiene que hacer con las categorías inferiores, para generar otro producto peruano, que es lo que queremos como cuerpo técnico”, apuntó.

Esta situación de ‘desventaja’ se nota mucho cada vez que la selección peruana participa en torneos de CONMEBOL como Sub 17 o Sub 20. La mayoría de sus rivales llegan con otro somatotipo (mayor estatura y fuerza) a la competencia. Es por ello que Juan Reynoso habla de encontrar “atletas para hacerlos jugadores de alto nivel”.

Sin duda, hay cambios que se deben hacer con urgencia desde las bases para dejar un mejor terreno de cara al futuro. La inversión en tecnología aplicada al deporte debería ser tomada como algo importante para el desarrollo del jugador peruano y no solo a nivel de selección. Los clubes también tienen la responsabilidad en este asunto.

