Pamela Cabanillas: De estafadora de las entradas de Daddy Yankee a ser detenida por ‘tendera’ en Europa

Pamela Cabanillas, la joven de 18 años acusada de ser la lideresa de la organización criminal ‘Los QR de la estafa’, conocida por vender entradas falsas a los conciertos de Daddy Yankee y Bad Bunny en Lima, fue detenida el pasado 17 de de noviembre en España por robar ropa. Sin embargo, fue liberada por considerarse un delito menor, informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

La presunta timadora fue capturada cuando se encontraba hurtando ropa en la conocida tienda por departamento H&M, en Madrid.

El coronal PNP Manuel Cruz, jefe de la División de Estafas de la Dirincri, dijo que hasta el momento no se activa la alerta roja de la Interpol para la captura internacional de la acusada mientras que los otros dos integrantes de la banda, Franco Patricio Patiño Guerrero (21) y Adriana Lucía Urresti Sánchez Moreno (18), ya fueron capturados.

Organización criminal

Pamela Cabanillas estafó a más de 10 mil personas para los conciertos de Daddy Yankee y Bad Bunny. Era una estructura que, a partir de una entrada original, sacaban infinitas copias para la reventa.

Tuvo en su poder unos boletos originales y ante la desesperación de los seguidores de los cantantes por conseguir un ticket usó las redes sociales para empezar a ‘revender’. Ingresó a grupos de Facebook que buscaban entradas y así comenzó a timar a los fanáticos.

La responsable de toda la pirámide era la joven, pero cuando la PNP descubrió a la cabecilla, ella ya había fugado a Europa. Estuvo en Italia y España. Actualmente se desconoce su paradero.

En sus redes sociales, que luego cerró, aceptó que con el dinero robado se estaba dando una vida de lujos, asistiendo a los mejores restaurantes y comprando ropa de marca.

“Soy una persona que le gustan mucho las zapatillas, vestirse bien, comprarse ropa cara, salir a comer a lugares caros, tomar buenos tragos, soy de esas personas”, manifestó en un video.

Pamela Cabanillas asegura que se entregará a la justicia

Agregó que no iba a devolver lo robado porque ya no tenía ni un sol. Prometió entregarse a las autoridades europeas, en una carta, pero esto no sucedió porque, según ella corría en peligro su integridad.

La PNP emitió una alerta azul a la Interpol para que la capture y fue detenida en Italia. No obstante, mientras no haya una alerta roja no puede ser enviada a Perú.

Un juez ordenó la detención preliminar de Pamela Cabanillas. La Fiscalía contra la ciberdelincuencia y la División de Estafas impulsó medidas limitativas el pasado 15 de noviembre.

“En relación a la línea de investigación de Pamela Cabanillas. Esta chica no se ha puesto a derecho, su abogado no se ha apersonado a la investigación. Ella tiene mandato de detención preliminar, va a tener que ponerse a derecho. Ella persiste en esta situación de no allanarse, pero tarde o temprano será capturada y puesta a disposición para que responda por estos hechos criminales”, dijo el coronel Cruz.

Capturan a cómplice

Franco Fabricio Patiño Guerrero, cómplice de Pamela Cabanillas, fue capturado por la PNP después de fugar a Colombia por las denuncias de las entradas falsas. El acusado había regresado a Lima hace unos días y los efectivos policiales estaban detrás de sus pasos.

El amigo de la lideresa de la organización criminal ‘Los QR de la estafa’ es investigado por estafa agravada por la División de Estafas de la Policía, que tiene la hipótesis que el joven sería el otra cabecilla de la mafia criminal.

Patiño Guerrero confesó a la PNP que utilizó los nombres de su pareja, Adriana —que también fue capturada—, y de su madre para abrir cuentas bancarias para recibir los depósitos del dinero de los boletos.

