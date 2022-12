Pongamos así: PNP capturó a aliado de Pamela Cabanillas, la estafadora de entradas de Bad Bunny y Daddy Yankee

Los QR de la estafa Pamela Cabanillas: PNP capturó a Franco Patiño cabecilla de banda

Luego de dos meses de que se conociera cómo es que operaba la banda criminal “Los QR de la estafa”, encabezado por la joven Pamela Cabanillas, la PNP logró la captura de uno de las cabecillas principales de esta organización que estafó a miles de peruanos con las entradas falsas los conciertos de Daddy Yankee y Bad Bunny.

Se trata de Franco Fabricio Patiño Guerrero, de 21 años, quien días antes del concierto del puertorriqueño dejó tierras nacionales para refugiarse y esconderse en Colombia para evitar ser capturado tras haber engañado a más de 3 mil personas, adulterando los códigos QR de las entradas para dichas presentaciones.

Sin embargo, este joven, no sabía que la PNP estaba detrás de sus pasos, sobre todo al conocer que se había fugado junto a su novia, una joven de 18 años.

Ordenan captura internacional para Pamela Cabanillas, la estafadora de las entradas de Daddy Yankee | RPP TV

Según detalló un informe de América Televisión, luego de permanecer dos meses en Colombia, el joven intentó reingresar hace unos días a Lima, pero no contaba con que los efectivos a cargo de esta investigación estaban detrás de sus pasos y movimientos, por lo que su captura fue eminente.

Te puede interesar: Uno de los integrantes de ‘Los QR de la estafa’ devolvió 100 mil soles y se acogió a la confesión sincera

Tal como explicó el oficial PNP, Franco Fabricio Patiño Guerrero, es investigado por estafa agravada. Para los detectives de la División de Estafas de la Policía, tienen la hipótesis que este estudiante junto a Pamela Cabanillas serían los cabecillas de una astuta mafia criminal que habría utilizado la tecnología para falsificar diversos códigos QR para engañar a sus víctimas y recabar cuantiosas sumas de dinero.

“Hemos procedido a detenerlos. El juez de investigación preparatoria del 12 avo juzgado junto a la Fiscalía han iniciado las investigaciones por 10 días para acumular pruebas y testimonios. Ellos también se han allanado a investigación, proporcionando información, para dar con más implicados en esta estafa”, señaló a Domingo al Día.

El informe periodístico recogió la versión de Anayka Villa, una joven que fue estafada con 20 entradas. Según detalló, ella pagó cerca de 19 mil soles por estos tickets sin presagiar que eran adulterados.

Mira aquí: La estafadora de entradas de Daddy Yankee: Con 18 años engañó a siete mil personas y se apoderó de 2,5 millones

“Franco era la persona que supuestamente tenía el contacto con Teleticket. Quiero que se haga justicia y se devuelva el dinero, para poder pagarle a las demás personas a las que yo les vendí”, dijo.

Franco Patiño confesó ante la PNP que utilizó los nombres de Adriana, su pareja, e incluso el de su madre para abrir cuentas bancarias, en donde recibían los depósitos del dinero de las entradas.

Para los investigadores, Pamela Cabanillas y a Franco Patiño serían los responsables de estos actos fraudulentos en el cual habría recabado más de un millón de soles. “En total son más de 140 denuncias por estafas”, dijo coronel Manuel Cruz.

Franco Patiño colabora con la justicia peruana

Policía capturó a Pamela Cabanillas en España

Este fin de semana, se conoció que Pamela Cabanillas, la joven acusada de ser la líder de la banda criminal ‘Los QR de la estafa’, cayó el pasado 17 de noviembre en España, por presuntamente robar ropa de una tienda exclusiva.

“Recientemente, fue detenida por las autoridades españolas por robar bajo la modalidad de ‘tendera’. Actualmente, estamos intercambiando información y el 3 de diciembre fue liberada al ser un delito menor”, indicó el alto mando policial al dominical.

Agregó: “¿Por qué motivo no se activó la alerta roja? Entendemos que es ajena de nosotros y no se pudo activar porque la captura internacional aún no se da, solo falta regularla. Solo nos faltaría ella”.

SEGUIR LEYENDO