Ignacio Buse quedó listo para Wimbledon 2026: ¿Cuándo debuta en el Grand Slam londinense?

Ignacio Buse competirá por primera vez en el cuadro principal de Wimbledon 2026. Crédito: Mallorca Championships

Ignacio Buse ya tiene la mira puesta en Londres. El tenista peruano llega listo a Wimbledon 2026 tras completar su gira sobre césped, una etapa clave de preparación en la que disputó sus primeros torneos ATP en esta superficie y sumó experiencia antes del tercer Grand Slam de la temporada. Ahora, el jugador nacional aguarda conocer su camino en el cuadro principal del torneo más prestigioso sobre hierba.

El certamen comenzará oficialmente el lunes 29 de junio y se extenderá hasta el domingo 12 de julio en el All England Lawn Tennis and Croquet Club, en la capital inglesa. Allí, el actual número 34 del ranking ATP volverá a representar al Perú y al tenis sudamericano en uno de los escenarios más exigentes del circuito.

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¿Cuándo debuta Ignacio Buse en Wimbledon 2026?

El debut de Ignacio Buse en Wimbledon 2026 quedará definido este viernes 26 de junio, cuando se realice el sorteo oficial del cuadro principal. En esa instancia se conocerán los emparejamientos, así como el día, horario y rival del peruano en su estreno en el césped londinense.

Hasta entonces, el tenista nacional se mantiene a la expectativa de lo que será una nueva participación en el ‘main draw’ de un Grand Slam, en una temporada en la que ha logrado consolidarse dentro del top 35 del ranking ATP y afirmarse como la principal raqueta del Perú.

Aunque el rival aún no está confirmado, la organización estableció que la primera ronda del cuadro principal se disputará entre el lunes 29 y el martes 30 de junio. En ese rango de fechas, el ‘Colorado’ hará su estreno en el césped del All England Club, dependiendo de la programación del torneo.

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Ignacio Buse durante su participación en el ATP 250 de Mallorca 2026. Crédito: Mallorca Championships

Queen’s y Mallorca: sus primeras grandes pruebas sobre césped

La llegada de Buse a Wimbledon es el cierre de una gira sobre césped que marcó un punto importante en su adaptación a la superficie. Su primera parada fue el ATP 500 de Queen’s, donde logró una victoria de alto esfuerzo ante el estadounidense Marcos Giron por 3-6, 7-5 y 7-6(8), en su estreno absoluto en el circuito principal sobre hierba. Sin embargo, en octavos de final fue superado por Brandon Nakashima por 6-2 y 6-2.

Luego, continuó su recorrido en el ATP 250 de Mallorca, donde vivió uno de los triunfos más resonantes de su temporada al vencer al griego Stefanos Tsitsipas, extop 3 del mundo, en su debut. Posteriormente, cayó en octavos de final ante el checo Vit Kopriva por 7-5 y 6-1, cerrando así su participación en el torneo español.

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Ambos certámenes funcionaron como preparación directa para Wimbledon 2026, permitiéndole sumar ritmo, adaptación y rodaje competitivo en una superficie históricamente exigente para los jugadores sudamericanos.

Así fue el punto decisivo de Nacho Buse que le dio el triunfo ante Tsitsipas. Disney

Un Grand Slam clave en su crecimiento

Ignacio Buse llega a Wimbledon como uno de los tenistas sudamericanos de mayor proyección en la temporada, respaldado por su ascenso en el ranking y su consolidación en el circuito ATP. Su presencia en el cuadro principal refuerza su evolución dentro de la élite del tenis mundial.

El peruano buscará ahora su primera victoria en el Grand Slam londinense, un objetivo clave en su desarrollo profesional. Tras una gira sobre césped que le permitió competir ante jugadores de alto nivel y sumar su primera gran experiencia en la superficie, afrontará el desafío con mayor madurez competitiva.

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Con el sorteo a la vuelta de la esquina, todo queda listo para definir el debut de Buse en Londres. Su estreno, previsto entre el 29 y 30 de junio, marcará el inicio de una nueva prueba de alto nivel en su carrera, en un torneo donde intentará trasladar todo lo aprendido en Queen’s y Mallorca a su primer gran objetivo sobre césped: ganar en Wimbledon.